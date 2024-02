Marianna Schreiber naprawdę ma parcie na popularność. Początkowo żona działacza PiS poszła do "Top Model", tam niestety nie udało jej się spełnić marzeń. Pomysł bycia modelką szybko wyparował po trzecim odcinku programu. Od tej pory Schreiber skupiała się na treningach które miały przygotować ją do Clout MMA. W debiutanckiej walce udało jej się pokonać Monikę Laskowską. Bardziej niż styl walki, uwagę przyciąga zachowanie Schreiber, która z każdym wystąpieniem przesuwa granicę racjonalności. Teraz furorę wywołało jej nowe zdjęcie i to nie byle z kim, bo z gwiazdami UFC. Więcej zdjęć Marianny Schreiber znajdziesz w galerii na górze strony.

Marianna Schreiber w towarzystwie gwiazd UFC. Odebrali ją z samolotu? No chyba nie

Schreiber wrzuciła zdjęcie, na którym wystrojona pozuje w towarzystwie gwiazd UFC. "Conor McGregor i Dana White odbierają mnie z lotniska. Idę promować sztuki walki. Wrócę na czwartkowy ROAST w Clout MMA" - informowała na swoim profilu. Zdjęcie oczywiście było nieudanym fotomontażem, który szybko wyłapali internauci. "To się dopiero nazywa patomontaż", "W życiu nie widziałem kogoś tak pragnącego atencji, jak ta pani" - pisali, żartując. Miało być śmiesznie, a wyszło jak zawsze. Niektórzy jednak docenili "poczucie humoru" celebrytki, a inni nazwali to wprost "trollowaniem internetu". Niedługo Schreiber znów zawalczy w oktagonie. Tym razem jej przeciwniczką będzie Małgorzata "Magical".

Marianna Schreiber miała swoją własną partię. Mieli jej dość?

Marianna przez jakiś czas aktywnie działała w polityce. W pewnym momencie założyła nawet własną partię z dosyć chwytliwą nazwą "Mam dość". Niestety nie wszystko poszło wtedy po jej myśli. Pod pierwszym wnioskiem o zarejestrowanie uzbierała jedynie 184 podpisy. Jak podaje TVN24, Marianna ostatecznie miała zostać wyrzucona ze swojej partii za naruszenie jej statusu. Z kolei portal Rzeczpospolita poinformował, że była partia Schreiber ma jej za złe "wielokrotne, koniunkturalne zmiany poglądów", co miało "dezinformować i zniechęcać potencjalnych przyszłych członków". ZOBACZ TEŻ: Łukasz Schreiber nazywa freak frighty patologią. Jego żona zareagowała. Nie może uwierzyć

Marianna Schreiber na Marszu Niepodległości