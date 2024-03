Paulina Holtz od lat jest związana z serialem "Klan" i to rola Agnieszki Lubicz przyniosła jej popularność. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie relacjonuje, co u niej słychać. Oprócz tego pokazuje, jak wygląda jej dom. Niedawno metamorfozę przeszła jej kuchnia. Holtz pozbyła się starych mebli, które przekazała w wyjątkowe miejsce. Zobaczcie efekty.

Zobacz wideo Aktorka od lat gra Grażynkę Lubicz

Paulina Holtz ma nową kuchnię. Tak teraz wygląda

Wcześniej aktorka miała białe meble z czarnym blatem, a między szafkami ułożono jasne kafelki. Nad nimi ściana została pomalowana farbą w odcieniach czerwieni. Był też sporych rozmiarów okap, który przyciągał uwagę. Paulina Holtz opublikowała na Instagramie nagranie, na którym pokazała postępy metamorfozy. Dowiedzieliśmy się, że aktorka miała zaledwie 1,5 m blatu roboczego, choć pomieszczenie jest dość spore. "Szafki, blaty i piekarnik oddałam fundacji, która wyposażyła tymi sprzętami przestrzeń pod warsztaty dla seniorów" - poinformowała serialowa Agnieszka Lubicz, która zostawiła jedynie jeden sprzęt AGD. "Zostałyśmy same z moją zepsutą zmywarką" - podsumowała aktorka. W projekcie nowego miejsca pomogła jej architektka, która stworzyła jej wymarzoną kuchnię. Choć aktorka pomagała w remoncie, to jednak postanowiła wyjechać na narty, a w tym czasie ekipa montowała jej nowe meble. "Uf! Sama w to nie wierzę, ale... UDAŁO SIĘ! Remont kuchni zakończony! Dzięki fantastycznym fachowcom udało się bezboleśnie" - napisała szczęśliwa pod postem. Internauci ruszyli z komplementami. "Pięknie", "Szanuję za odwagę 'w otwarte półki'. Są piękne, ale ja jestem leniwa", "Klimatyczna, z duszą" - zachwycają się. Zdjęcia z kuchni Pauliny Holtz znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Paulina Holtz ma kafelki ze śmietnika

Aktorka w przeszłości podzieliła się z fanami niesamowitą historią. Okazuje się, że w łazience położyła kafelki, które znalazła na śmietniku. Pochodzą z 1937 roku. "Jakiś czas temu ktoś w naszej kamienicy robił remont i wywalił na śmietnik cztery worki tych kafelków. Abstrahując od tego, że stracił kupę kasy, bo mógł je sprzedać, jestem mega wdzięczna" - napisała na Instagramie gwiazda "Klanu" w 2019 roku.