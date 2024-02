Bliźniacy postanowili wziąć udział w programie "Chcę mieć sławną twarz". Emitowano go wtedy na antenie popularnego wówczas MTV. Mike i Matt Schlepp uznali, że chcą wyglądać jak jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie - Brad Pitt. Show miało odmienić ich życie i za pomocą operacji i zabiegów zbliżyć do wybranego ideału. Czy im się udało?

Mike i Matt Schlepp mieli wyglądać jak Brad Pitt. Udało się?

Brad Pitt uznawany jest za jednego z najprzystojniejszych aktorów na świecie. Jest także niezwykle popularny, co zapewne zachęciło, mających wtedy 21 lat, bliźniaków do wybrania właśnie Pitta. W programie MTV "Chcę mieć sławną twarz" poddali się szeregowi zabiegów, które miały zbliżyć ich do wyglądu gwiazdora i tym samym spełnić ich marzenie. Wcześniej mieli ciemne włosy i widoczny trądzik na twarz. Zainwestowali w transformację aż 15 tysięcy funtów, co obecnie daje równowartość ponad 80 tysięcy złotych. Szefostwo show zapewniło, że bliźniacy Schlepp sami pokryli koszta wszelkich operacji. W ich ciała wszczepiono implanty - zarówno w policzki, jak i podbródki. Doszło do korekty nosów oraz wstawiono im nowe zęby i zmieniono fryzury. Przez jakiś czas podczas rekonwalescencji musieli jeść rozdrobnione pokarmy. A sam proces gojenia był długi. Bracia nie są kopiami Brada Pitta, ale sami są zadowoleni z przemiany. Niektórzy uważają, że metamorfoza jest kompletnie nieudana.

Bliźniacy Schlepp nie żałują zabiegów. Są zadowoleni z przemiany

Sami zainteresowani nie narzekają na swoją zmianę. Próbowali nawet kariery w Hollywood jako aktorzy, ale nie udało im się podbić rynku. Nie uważają, by był to zmarnowany czas i pieniądze wyrzucone w błoto. Dzięki metamorfozie znacząco podnieśli swoją samoocenę, a także zauważyli większe zainteresowanie wśród kobiet.

Czuję się wspaniale, dzięki kilku zabiegom, które przeszedłem. Jeżeli nie podoba ci się twój wygląd, poddaj się operacji, bo chyba nie chcesz iść przez życie, czując się źle z tym, jak wyglądasz (...) Zrobiłbym to jeszcze dziesięć razy. Dzięki temu skutecznie podrywam dziewczyny. Idę ulicą i widzę, jak się na mnie patrzą, jak szeptają między sobą. Przeszliśmy przez tak dramatyczne zmiany, że dziewczyny, których od dawna nie widziałem, nie mogą się przestać na mnie patrzeć

- mówił w programie jeden z bliźniaków.

Bliźniacy Schlepp chcieli upodobnić się do Brada Pitta. Wydali na to 80 tysięcy złotych. Czy się udało? Fot. youtube.com/@InformOverload