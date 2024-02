Szejk pomachał modelce. Zobaczyła to żona. Jej reakcja podbiła sieć

Podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze dochodziło do wielu sensacji na boisku, ale wiele działo się także poza boiskiem. W tym jedno z nagrań, które trafiło do sieci za pośrednictwem Desiree Soares. Wideo stało się viralem przez byłego emira Kataru, który nieświadomy konsekwencji, pomachał do modelki. Wymowna reakcja żony obiegła cały świat.

Szejk spojrzał na modelkę, a jego żona wymownie zareagowała

Modelka postanowiła pochwalić się filmikiem, który nagrała podczas meczu Brazylia-Szwajcaria. Siedząca na trybunach Desiree Soares zauważyła jednego z arabskich szejków, który pojawił się na wydarzeniu Nagrała byłego emira Kataru, Hamada bin Khalifa Al Thaniego, który z uśmiechem kibicował z trybun VIP. W pewnym momencie mężczyzna pomachał do modelki, co spotkało się z wymowną reakcją jednej z jego żon - Mozi bint Nasser, którą poślubił w 1977 roku. Kobieta była zdecydowanie zdenerwowana na męża i posłała mu wymowne, poirytowane spojrzenie.

Hamada bin Khalifa Al Thani to jedna z najważniejszych osób w całym kraju. W latach 1995-2013 był emirem Kataru, który odebrał władzę ojcu. W trakcie jego rządów państwo stało się potęgą. Ma trzy żony, z którymi spłodził trzynaścioro dzieci. To niezwykle bogaty człowiek, którego majątek szacuje się na około dwa miliardy dolarów. Na liście 50. najbogatszych polityków świata, przygotowanej przez tygodnik "Angora" w 2013 roku, zajął 26. miejsce. To były emir założył grupę medialną Al Jazeera. Obecnie w Katarze rządzi jego syn.

Finał Mistrzostw Świata w Katarze poprowadził Polak

Polska reprezentacja pożegnała się z mistrzostwami po meczu z Francją w 1/8 finału. Nie był to jednak ostatni, polski akcent na imprezie. Okazało się, że Szymon Marciniak, ku uciesze wielu, został wybrany do prowadzenia finałowego spotkania. O tym fakcie dowiedział się zaledwie trzy dni przed meczem. Sędzia opowiedział o reakcji swojej małżonki, która zadzwoniła z pretensjami.

Żona dzwoniła i mówiła, "jak to jest możliwe, wszyscy wiedzą, a ja nie wiem, przecież powinieneś dzwonić jako pierwszy!". Już później nie było tłumaczenia. U nas zawsze ja mam ostatnie zdanie w domu: "Tak, kochanie", ale tu rzeczywiście fizycznie nie zdążyłem, to był taki moment, euforia

- opowiedział.

