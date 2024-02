Krzysztof Jackowski od długiego czasu spełnia się jako jasnowidz. Mężczyzna zdobył ogromną popularność poprzez rozwiązywanie zagadek kryminalnych. Nie da się ukryć, że jego przepowiednie należy traktować z przymrużeniem oka. Pomimo tego, Jackowski cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Na swoim kanale na YouTubie regularnie wrzuca nowe przepowiednie. Tym razem podzielił się wizją na temat budowy Centralnego Parku Komunikacyjnego. Nie ma dobrych wieści.

Krzysztof Jackowski podzielił się kolejną przepowiednią. Tym razem chodzi o budowę Centralnego Punktu Komunikacyjnego

Krzysztof Jackowski regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami na różne tematy. Społeczne sprawy są mu wyjątkowo bliskie. W ostatnim czasie emocje wzbudza budowa Centralnego Punktu Komunikacyjnego. Stworzenie gigantycznego lotniska ma wielu przeciwników, jak i zwolenników. Czy projekt końcowo się powiedzie? Odpowiedzi na to pytanie szukał dziennikarz "Faktu". Krzysztof Jackowski postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości. Był pewny swojego zdania. Podkreślił, że CPK powstanie, jednak "nie prędzej, jak za osiem lat". Dodał, że będą to dwa duże lotniska, umieszczone blisko siebie. - Obecny rząd czekają spore kłopoty, nie będzie miał czasu myśleć o lotnisku. Rząd już o tym wie, w tym sensie, że wydarzenia troszkę pokrzyżują niestety ten plan, ale też inne. Zaczyna się o wiele bardziej niebezpieczny okres w naszym regionie i na Bliskim Wschodzie - wyznał Jackowski w wywiadzie. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Krzysztof Jackowski fot. youtube/@jasnowidzkrzysztofjackowsk5312

Krzysztof Jackowski o 800 plus. Pojawią się utrudnienia?

Niedawno Krzysztof Jackowski odniósł się do świadczenia socjalnego 800 plus. Jasnowidz bezpośrednio wyznał w rozmowie z "Super Expressem", że przyszłość tego przedsięwzięcia nie jest do końca pewna. W 2024 roku rodzice mogą być spokojny. Kłopoty mają zacząć się później. - Zaczną się problemy, będą różne projekty i to projekty z koalicji. Zostaną wprowadzone różne obwarowania na 800 plus, ten rok 2024 będzie jeszcze bezproblemowy, ale następny już nie - podkreślił Jackowski w wywiadzie. Szczegóły na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Krzysztof Jackowski fot. screen youtube/ @jasnowidzkrzysztofjackowsk5312