Olaf Lubaszenko schudł 80 kg. Zrezygnował z dwóch składników

Olaf Lubaszenko to aktor z imponującą filmografią. W świecie kina zaistniał nie tylko jako aktor, ale również reżyser. Niewiele osób wiedziało, że aktor przez lata zmagał się z poważnymi problemami. Miał depresję, problemy z samoakceptacją i nadwagą. Jakiś czas temu aktor zadbał o swoje zdrowie. W efekcie przeszedł spektakularną metamorfozę.

Zobacz wideo Olaf Lubaszenko o tym, jak mu się pracowało przy produkcji "Biały Ląd"

Olaf Lubaszenko schudł 80 kilogramów

Olaf Lubaszenko przez lata cierpiał na cukrzycę typu II i nadciśnienie oraz depresję. To między innymi te choroby spowodowały u niego problemy z wagą. Przed laty ważył 165 kilogramów (przy wzroście 179 cm). Lubaszenko w jednym z wywiadów przyznał, że nie akceptował swojej aparycji. Momentem przełomowym, w którym zrozumiał, że musi zmienić swoje nawyki żywieniowe, była podróż samolotem, podczas której nie był w stanie zapiąć pasem bezpieczeństwa.

Popłakałem się w samolocie, ale być może takie momenty są potrzebne, żeby poczuć siłę

- powiedział w podcaście "Wojewódzki Kędzierski". Podczas tej samej rozmowy przyznał, że nadwaga zaczęła przeszkadzać mu w pracy przed kamerą. - Miałem wtedy coś, na czym mogłem się oprzeć. To był serial "Barwy szczęścia", ale też nie czułem się komfortowo, bo wiedziałem, że się zmieniłem. Scenarzyści taktownie nie reagowali, to było pięknym gestem, ale ja się czułem fatalnie. Sam czułem, że powinienem się wycofać z tego serialu - mówił.

Artysta kilkukrotnie próbował zaplanować operację zmniejszenia żołądka, ale wygrywał strach. "Byłem u bariatry. Byłem nawet o krok od operacji, ale zazwyczaj, kiedy zaczynam zabierać się do tematu operacji, następuje taki efekt strachu, organizm się mobilizuje i zaczyna chudnąć" - mówił "Super Expressowi". W końcu jednak przeszedł operację bariatryczną, o czym poinformowała na Instagramie, nazywając nadwagę "wypadkiem".

Dochodzenie do formy w moim wypadku oznacza - oprócz ruchu i zmiany nawyków żywieniowych - także dwie planowane od dawna operacje. I właśnie w sobotę odbyła się druga z nich... Trzymajcie proszę kciuki za rehabilitację

- pisał w 2021 roku. Od tego czasu aktor uważa na to, co je. Przede wszystkim zrezygnował jednak z napojów typu cola i słodzonych soków, po które wcześniej sięgał nagminnie.

Olaf Lubaszenko miał depresję

Olaf Lubaszenko nie krył, że depresja wpłynęła na jego problemy z nadwagą. "Depresja i otyłość to siostry bliźniaczki. Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze" - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki. Świetnie ze sobą zgrane i dopasowane. Mają jeszcze dwójkę rodzeństwa: to cukrzyca i bezdech senny" - powiedział w rozmowie z "Newsweekiem". W tym samym wywiadzie szerzej opisał, jak przebiegała u niego depresja. "Zazwyczaj składa się na to wiele czynników. Poczucie wypalenia zawodowego, osamotnienie, brak rozmowy z bliskimi i takie modne, obowiązujące dokoła myślenie, że ja sobie dam radę. Jakoś to sobie "rozchodzę". To jest takie zbyt optymistyczne" - mówił. Artysta przyznał, że podczas leczenia mógł leczyć na wsparcie bliskich.

Potrzebujesz pomocy?

Jednym z objawów depresji mogą być myśli samobójcze. Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.