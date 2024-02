Ostrowska-Królikowska już schudła przez próby do "TzG. "Czuję się inaczej"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi w parze z Kamilem Gwarą. - Ja się bardzo cieszę, że tańczę z Małgosią. Od samego początku, jak się poznaliśmy, mamy fajną chemię między sobą, fajnie nam się współpracuje. Oby tak dalej - wyznał nam tancerz. Aktorka od początku lutego zaciekle trenuje do startu w rywalizacji o Kryształową Kulę. Nie odpuszcza treningów, na których daje z siebie wszystko. Dzięki regularnej aktywności fizycznej figura Ostrowskiej-Królikowskiej szybko zaczęła się zmieniać. Co ciekawie, to nie ona pierwsza zauważyła różnicę, a jej dzieci.

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Filip Chajzer gotowi na „Taniec z gwiazdami". Byliśmy na ich treningu

Małgorzata Ostrowska-Królikowska schudła przez próby do "TzG"? Dzieci widzą różnicę

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zgodziła się na udział w tanecznym show, by na nowo zacząć cieszyć się życiem. Plotek mógł przypatrzeć się, jak wyglądają jej treningi. 23 lutego spotkaliśmy się z uczestnikami show. Aktorka w wygodnym dresie, nie miała problemu, by pokazać się w naturalnej wersji bez makijażu. Fragmenty treningu gwiazdy "Klanu" podczas przygotowań do programu, zobaczycie w materiale wideo Plotka powyżej.

Codzienna aktywność fizyczna popłaca. Ostrowska-Królikowską w rozmowie z Plejadą wyznała, że mimo iż nie ważyła się od rozpoczęcia treningów do tanecznego show, to czuje się inaczej. Przemianę natychmiast za to dostrzegli jej dzieci. Aktorka jest mamą piątki pociech, ale szczególnie córka Marcelina zauważyła, że Ostrowska-Królikowska w przeciągu miesiąca wysmuklała i ma zupełnie inną posturę. Aktorka zanim weszła na salę taneczną, od tygodni zaczęła bardziej dbać o kondycję m.in. dzięki pływaniu. Na efekty nie musiała długo czekać.

Ja nawet się nie ważyłam. Nie wiem, czy straciłam kilogramy, ale czuję się inaczej. Kamil ciągle do mnie mówi: postawa, postawa. Nawet jak teraz chodziłam z córką, to moja Marcysia powiedziała: 'mamo, taka inna jesteś'. Ja nie wiedziałam, o co jej chodzi, a potem mi powiedziała, że taką strzelistość uzyskałam. To nie wynika z tego, że schudłam jakoś strasznie, bo nawet tego nie pilnuję. Ale fakt - strasznie głodna jestem po treningach naprawdę. To jest bardzo wyczerpujące fizycznie

- wyznała Plejadzie aktorka.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest pilną uczennicą? - Słucha, czasami jest lekko rozkojarzona, ale myślę, że to normalna rzecz dla osób, które zaczynają swoją przygodę z profesjonalnym tańcem. Jest mega dużo informacji, kroków, do tego dochodzi muzyka, pozycja, rama, itd. Bardzo dużo aspektów, na które trzeba zwracać uwagę - ujawnił telewizyjny partner Ostrowskiej-Królikowskiej. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.