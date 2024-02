Mnóstwo gwiazd korzysta z doczepianych włosów. Między innymi Cleo, Doda czy jedna z najbardziej znanych twarzy Polsatu - Karolina Gilon. Prowadząca "Love Island" zmieniła się nie do poznania i zachwyca nowymi włosami. Za efekt "wow" u prezenterki odpowiadają właśnie doczepy.

Zobacz wideo Gilon o tropieniu jej związku

Karolina Gilon i jej nowe oblicze. Wcześniej nieco skromniej

W filmiku udostępnionym przez salon przedłużania włosów widzimy prezenterkę bez makijażu, grzywki i długich włosów. W mgnieniu oka Gilon zamienia się w długowłosą piękność, a niektórzy mieli nawet problem z jej rozpoznaniem. Dziś prowadząca "Love Island" ma gęste, brązowe włosy z grzywką, które mienią się jak naturalne. "Gdyby nie oznaczenie nie poznałabym, naprawdę" - napisała pod postem jedna z obserwatorek.

Karolina Gilon promienieje z dnia na dzień. Powodem takiego stanu jest miłość

Podczas ramówki Polsatu prezenterka wyznała nam, że za jej pięknym wyglądem zewnętrznym kryje się udane życie prywatne. Wciąż oficjalnie nie potwierdziła, kto jest jej partnerem, ale dociekliwi obserwatorzy nie mają złudzeń - większość uważa, że serce Gilon skradł jeden z dawnych uczestników "Love Island". W sieci mnóstwo poszlak, które wskazują na ich związek. - Ja jestem w ogóle w szoku, że ludzie są takimi wyspecjalizowanymi detektywami. Tutaj odbicie w okularach, tutaj coś na ujęciu, jakieś screeny. Ja jestem w szoku po prostu, bo ja na co dzień nie myślę o tym, że jestem kimś znanym. Ja wiem, że ja nagrywam dużo rzeczy, ale ja się nie skupiam na tym, że ktoś jutro z tego wywęszy jakieś rzeczy i historie - tak skomentowała ten wątek prezenterka w rozmowie z nami. Dlaczego Gilon nie pokazuje ukochanego? - Wiesz, co, ja nigdy nie chciałam jakoś tak mocno publikować związku. Zawsze mi się to źle kojarzyło, że zaraz coś się rozpadnie albo zaraz zacznie ktoś coś gadać - wyznała. Ostatnio Gilon, jak i jej potencjalny partner wstawili zdjęcia z tego samego miejsca, tym razem z identycznej klatki schodowej. Fani nie mają zatem złudzeń, że Gilon i Mateusz Świerczyński świetnie się dogadują. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Karolin Gilon i jej nowe włosy KAPiF.pl