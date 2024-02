Katarzyna Cichopek przemówiła do fanów. Bez makijażu i filtrów

Katarzyna Cichopek jest w ciągłym kontakcie z fanami. Po tym, jak razem z Maciejem Kurzajewskim ogłosili, że odchodzą z "Pytania na śniadanie", korzystają z wolnego czasu. Zakochani podróżują, ostatnio wybrali się do Włoch. Wszystko relacjonują w mediach społecznościowych. Aktorka opublikowała też nagranie, na którym zwróciła się do obserwatorów w naturalnej wersji, podczas którego szykowała się na kolejny dzień zwiedzania Rzymu.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezenter z konkurencji o odejściu Kurzopków

Katarzyna Cichopek nadaje bez makijażu

Cichopek nie ma problemu z pokazywaniem się bez makijażu i przekazywaniem kobietom, że w takiej wersji także wyglądamy pięknie. Aktorka dba o swoją cerę, przestrzega codziennej pielęgnacyjnej rutyny. Gwiazda "M jak miłość" opowiedziała o jej krokach. Rano myje twarz pianką, która zmywa zanieczyszczenia. Następnie korzysta z toniku, po czym nakłada serum z witaminą C. Katarzyna Cichopek przyznała na nagraniu, że boryka się z przebarwieniami, dlatego taki produkt to absolutny "must have" w jej kosmetyczce. Aktorka robi masaż z użyciem kremu pod oczy, a na koniec nakłada krem. Jednak podkreśliła, że dla niej nie ma znaczenia, czy to produkt na dzień, czy na noc - używa tego, którego akurat potrzebuje jej skóra. Nagranie powstało z powodu zareklamowania swoich produktów. Zdjęcia Katarzyny Cichopek znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Oprócz wspomnianych kosmetyków, w utrzymaniu dobrej kondycji skóry pomagają jej regularne peelingi oraz picie sporych ilości wody.



Katarzyna Cichopek pilnuje tego, co je

Gwiazda "M jak miłość" stara się także zdrowo jeść. W wywiadach przyznaje, że od lat jest na diecie i uwielbia wersję śródziemnomorską. Bazuje ona na produktach roślinnych, warzywach. Można jeść także orzechy, produkty pełnoziarniste oraz owoce morza. Stosując taki rodzaj żywienia, należy ograniczyć mięso. Katarzyna Cichopek poza tym stara się regularnie ruszać i trenować. Jednak nie zmusza się do katorżniczych treningów. Zobacz też: Schudła sześć kilogramów. Katarzyna Cichopek miała dwie główne zasady. Czy proste? Oceńcie sami