Ewa Wachowicz bez makijażu. Ma swój sposób na promienną cerę. Pomaga prosty napój

Ewa Wachowicz od lat jest związana z polskim show-biznesem. Pojawia się w wielu programach telewizyjnych (miała także autorski format "Ewa gotuje"), bierze udział w branżowych imprezach. Żeby odpowiednio wypaść przed kamerą i na ściance, musi mieć mocniejszy makijaż. Gwiazda jednak uwielbia pokazywać się w naturalnej wersji. Takie nagranie pojawiło się na jej Instagramie np. wtedy, kiedy szykowała się na prezentację wiosennej ramówki Polsatu.

Ewa Wachowicz bez makijażu. Co robi, żeby mieć taką cerę?

Ewa Wachowicz udostępniła wtedy nagranie z przygotowań. Pokazała, jak profesjonalistka robiła jej fryzurę i makijaż. Na początkowych ujęciach uśmiecha się radośnie w wersji saute, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak gwiazda Polsatu wygląda bez kolorowych kosmetyków na twarzy. Cera 53-latki jest w świetnej kondycji, jednak jest lekko zaczerwieniona. W komentarzach posypały się komplementy. "Z makijażem, fryzurą czy bez, zawsze pani wygląda pięknie, bo uśmiech nigdy nie znika z pani twarzy", "Piękna w każdym wydaniu" - piszą internauci. Jak Miss Polonia 1992 dba o skórę? Prezenterka nie ukrywa, że dużą wagę przykłada do tego, co je. Lubi aktywność fizyczną, dzięki czemu pozostaje w świetnej formie. Jakiś czas temu opowiedziała, jak pielęgnuje skórę i opisała codzienną rutynę. "Moje rytuały, które pomagają mi uzyskać promienną skórę bez opuchlizny to przede wszystkim dopasowana pielęgnacja do mojej cery. (...) Wypijam szklankę ciepłej wody z kurkumą, cytryną, miodem i pieprzem. Taki napój dba nie tylko o kondycję mojej skóry, ale również o odporność organizmu" - relacjonowała na Instagramie. To jednak nie wszystko. Wachowicz przed nałożeniem kremu wykonuje delikatny masaż twarzy balonikiem z lodem. Zdjęcia Ewy Wachowicz znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ewa Wachowicz wzięła ślub

Wachowicz bardzo chroni prywatność, jednak poinformowała, że w zeszłym roku wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego. Ceremonia była utrzymana w tajemnicy do samego końca, a gościom postawiono jeden warunek. Mężczyzna stroi od mediów, choć pracuje jako dziennikarz. Jego pasją jest muzyka, a w przeszłości próbował nawet sił w telewizyjnym show. Kowalewski pojawił się na scenie "Must Be The Music". Choć zachwycił jurorów, to jednak nie zaszedł daleko.