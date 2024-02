Agata z 'Rolnik szuka żony' odwiedziła fryzjera i pochwaliła się efektem. 'Szkoda włosów'

Agata Rusak była uczestniczką piątej edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Szybko zwróciła uwagę rolnika Łukasza, który zwariował na jej punkcie. Choć praktycznie od razu wiedział, że to ją wybierze, to według tego, co zarzuciła mu Paulina przed kamerami, dawał nadzieje innym kandydatkom. Agata i Łukasz zaręczyli się jeszcze podczas nagrań, byli parą także po programie. Jednak ich związek nie przetrwał.

Agata z "Rolnika..." przeszła metamorfozę

Agata prowadzi konto na Instagramie, ale nie robi tego regularnie. Co jakiś czas dodaje jednak nowe treści. Tym razem uznała, że chce się pochwalić odświeżonym wizerunkiem. Uczestniczka show TVP była u fryzjera, który nieco podciął jej włosy. Okazuje się, że nie była to jakaś drastyczna zmiana, ponieważ Agata chce zapuścić pasma. Dodała dwa ujęcia i napisała: "No i po fryzjerze. Nie było ostrego cięcia. Szkoda włosów skoro tak długo je zapuszczałam, ale i tak dziesięć cm poszło do kosza. Efekt po i przed". Rusak wyjaśniła, że miała także robiony botoks, dlatego jej włosy są takie proste i gładkie. Ewidentnie bardzo dobrze czuje się w takiej fryzurze. "Czyż ja nie jestem stworzona do prostych włosów? Co sądzicie?" - zwróciła się do obserwatorów. Ci ruszyli z komplementami. "Super efekt", "Pięknie wyglądasz", "Prostować" - czytamy pod postem. Zdjęcia Agaty Rusak, także z programu "Rolnik szuka żony", znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Oni poznali się w programie i założyli rodziny

Niestety, Agacie i Łukaszowi nie wyszło, ale w programie poznało się wiele par. W ostatniej edycji związali się Ania i Kuba, którzy spodziewają się dziecka. W drugim sezonie zakochali się w sobie Ania i Grzegorz. Bardowscy do dziś są bardzo popularni, a celebrytka niedawno pokazała, jak urządziła gabinet w nowym domu. Kilka dni temu powiększyła się rodzina Marty i Pawła Bodziannych. Oni poznali się w siódmej edycji. To ich drugie wspólne dziecko. Dziewczynka otrzymała wyjątkowe imię. Już wiadomo, że samotni rolnicy otrzymają kolejną szansę na znalezienie uczucia. Kto poprowadzi nową edycję? Marta Manowska zabrała głos.