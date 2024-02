Anna Nowak-Ibisz od lat jest związana z polskim show-biznesem. Wiele mówi się o jej życiu prywatnym głównie przez to, że była żoną Krzysztofa Ibisza i ma z nim syna, który niedawno skończył 18 lat. Zawodowo również jest spełniona, a jej programy takie jak "Pani Gadżet" cieszą się sporą sympatią widzów. Nowak-Ibisz skończyła 57 lat i jest w doskonałej formie. Jak ona to robi?!

Anna Nowak-Ibisz dba o formę. W jaki sposób?

Anna Nowak-Ibisz przede wszystkim przestrzega kilku zasad związanych z odżywianiem. Z powodu tego, że cierpi na zespół jelita drażliwego, zrezygnowała z nabiału i cukru. Jej dieta opiera się głównie na produktach świeżych i nisko przetworzonych. W jej menu pojawia się gryka, która wspomaga oczyszczanie organizmu, goździki i szafran. "Pani Gadżet" zdradziła kiedyś swój tajemny sekret. Do kawy, którą chętnie pije, dodaje cynamon. Ta przyprawa wspomaga przemianę materii. Poza nim 57-latka wzbogaca napój kardamonem i skórką pomarańczy. Anna Nowak-Ibisz od czasu do czasu pokazuje w mediach społecznościowych, co je. Kiedyś np. na śniadanie przyrządziła bardzo zdrową mieszankę. "W mojej miseczce jest ugotowany z cynamonem amarantus, jagody i borówki, mus z nerkowców, nasiona z konopi i parę kropli oleju z lnu oraz soczysta pyszna brzoskwinia" - napisała pod postem. Oprócz tego Anna Nowak-Ibisz stara się regularnie ruszać. Uwielbia zwłaszcza spacery na świeżym powietrzu, także z kijkami. "Las to moja recepta na zdrowie, to mój przepis na energię, na radość, na medytację [...] każdy rodzaj ruchu na dworze zwłaszcza teraz, zimą jest bezcenny dla naszego samopoczucia i dla naszej psychiki!" - czytamy na jej Instagramie. Zdjęcia prezenterki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Dorota Chotecka nie stosuje diet, ale od lat unika jednego składnika

W tym samym wieku, co Anna Ibisz-Nowak, jest Dorota Chotecka. Aktorka w rozmowie z Plotkiem opowiedziała, jak dba o swoją sylwetkę. Okazuje się, że od 30 lat nie je słodyczy. Zamiast słodkości woli sięgnąć po np. śledzia. Oprócz tego stosuje tzw. okienka, podczas których stara się nie spożywać pokarmów. To nie wszystko, czego się dowiedzieliśmy od gwiazdy "Rancza". Jakie jeszcze ma sposoby?