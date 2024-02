Wyśmiewała się z kolegi, później on zaprosił ją na bal. Zadrwiła z niego. Po latach się zemścił

Na TikToku codziennie pojawiają się miliony nowych filmików. Użytkownicy dodają tam przeróżne treści, ale wśród nich znajdują się także te, które opowiadają o ludzkich historiach. Jedno z nagrań nawiązywało do balu maturalnego, na który chłopak zaprosił dziewczynę. Niestety, ona odmówiła przez wygląd kolegi. Po latach mężczyzna się zemścił.

Chłopak zemścił się na dziewczynie, która przed laty go odrzuciła

Na platformie TikTok użytkownicy dodają przeróżne filmiki - od zabawnych, rozrywkowych po smutne i nostalgiczne. Jeden z profili udostępnił wideo, na którym opowiedział historię Anthony'ego, który w liceum postanowił zebrać się na odwagę i zaprosił na bal maturalny dziewczynę, która bardzo mu się wtedy podobała. Podjechał po nią białą limuzyną. Ubrał się w garnitur i okulary przeciwsłoneczne, ale jego obiekt westchnień, Molly, nie podzieliła jego entuzjazmu. Wyśmiała chłopaka ze względu na jego nadwagę. To wydarzenie mocno wstrząsnęło Anthonym, który postanowił wtedy, że zmieni swoje życie. Później doszły problemy z sercem. Te wydarzenia były dla niego jak kubeł zimnej wody i impuls do zmiany. W ten sposób zaczął pracować nad swoim ciałem, by poprawić sylwetkę.

Obiekt westchnień odezwał się po latach. Chłopak się zemścił

Jego odżywianie się w latach licealnych wyglądało naprawdę źle - jadł ponad dziesięć tysięcy kalorii dziennie i przez to ważył 150 kilogramów. Pił trzy butelki coli, jadł pizze i lody w hurtowych ilościach. Codziennie siedział w domu i grał w gry, tracąc całkowicie pewność siebie. Metamorfoza zajęła Anthony'emu pięć lat. Dzięki odpowiednio zbilansowanej diecie i regularnym ćwiczeniom schudł prawie 50 kilogramów. Okazuje się, że po latach Molly postanowiła napisać do chłopaka, którego przed laty wyśmiała. Postanowiła przeprosić za swoje zachowanie, a także zaprosiła go na randkę, dodając, że jest faktycznie przystojny. Anthony postanowił się zgodzić, ale nie miał zamiaru się tam pojawiać. W ramach zemsty uznał, że wystawi Molly i do ich spotkania nigdy nie dojdzie. Takich historii na TikToku znajduje się naprawdę dużo.

