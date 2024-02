Iga Wyrwał pochodzi z Kalisza. W wieku 17 lat wyjechała do Wielkiej Brytanii i zaczęła robić zawrotną karierę jako fotomodelka. Brytyjczycy okrzyknęli ją posiadaczką "najpiękniejszego biustu na świecie". Jej zdjęcia znalazły się m.in. w "Daily Star", "Playboyu", "Nuts" oraz "Front". Modelka nie ukrywała, że spełniły się jej marzenia, jednak nie zakładała, że będzie w magazynach dla panów. - Zawsze chciałam być modelką, choć myślałam raczej o tym, żeby pokazywać się w ubraniach, a nie na rozbieranych sesjach. Natura obdarzyła mnie niezwykle hojnie. Początkowo było to dla mnie przekleństwem, bo nie mogłam robić tego, co naprawdę chciałam, czyli klasycznego modelingu. Teraz z tego przekleństwa korzystam – mówiła przed laty w wywiadzie dla tygodnika "Praca i życie za granicą". Zrobiło się o niej głośno również w kraju, wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami". Krótko później okazało się, że jest w czwartym miesiącu ciąży. Modelka zniknęła, a w tym czasie przeszła sporą zmianę. Jak dzisiaj wygląda?

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa wróciła do sesji w bieliźnie. Rozbierana sesja tylko pod jednym warunkiem

Iga Wyrwał występowała w rozbieranych sesjach. Po porodzie zmieniła wizerunek. Tak dziś wygląda

Iga Wyrwał w Polsce także dała się bliżej poznać. Nie zagrzała jednak długo w "Tańcu z Gwiazdami". Partnerował jej wówczas Łukasz Czarnecki, ale para szybko odpadła z programu. Po przygodzie w telewizyjnym show modelka postanowiła wycofać się z show-biznesu. Jak się okazało, zrobiło się o niej cicho na jej życzenie. Wyrwał zaszła w ciążę. W 2011 roku wróciła do Polski w towarzystwie prawie rocznego syna. Nie ukrywała, że macierzyństwo bardzo ją zmieniło. - Moje życie się bardzo zmieniło, moje życie jest podporządkowane głównie jemu, zawsze jest jako pierwszy, we wszystkim co robię, najpierw jest on, a później ja - mówiła Kindze Rusin w "Dzień dobry TVN".

Iga Wyrwał ma dziś 35 lat i dalej mieszka w Wielkiej Brytanii. Prowadzi konto w mediach społecznościowych. Na Instagramie pokazuje urywki z prywatnego życia. Jest oddaną matką i poświęciła się opiece nad synem Olivierem, który jest już nastolatkiem. Nie ukrywa go i chętnie podkreśla, że jest z niego dumna.

Wizerunek modelki także uległ zmianie. Dalej jest blondynką, ale Iga zapuściła włosy. Zrezygnowała też z mocnego makijażu i odsłaniających ciało stylizacji. Nie ma oporów przed tym, by pokazać się nieumalowaną. Z jej profilu w mediach społecznościowych możemy się też dowiedzieć, że hobbystycznie zajmuje się fotografią i ogrodnictwem. Pasjonują ją również podróże i zdrowy tryb życia. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.