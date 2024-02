Sue i Noel Radfordowie są dumnymi rodzicami 21. dzieci. Już dawno okrzyknięto ich najliczniejszą rodziną w Wielkiej Brytanii. Sue Radford po raz pierwszy zaszła w ciążę z Noelem mając zaledwie 14 lat. Para pobrała się cztery lata później i nieustannie powiększa swoją rodzinę. - Ja po prostu kocham bycie mamusią (...) Wiem, że ludzie na to patrzą podejrzliwie. Niektórzy myślą, że nie jesteśmy w stanie poświęcić uwagi tylu dzieciom, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zaangażowani jesteśmy - wyznała Sue w rozmowie z brytyjskim "Daily Mail". Najstarszy syn pary ma dziś 33 lata, a najmłodsze dziecko zaledwie trzy. Wspólne wakacje rodzina spędza w kamperze. Jak organizują rodzinne życie na tak małej przestrzeni?

Radfordowie na wakacje wyjeżdżają kamperem. Podstawą jest doskonała organizacja

Rodzina Radfordów w wakacje rusza w podróż kamperem. Dzięki doskonałej organizacji mogą w środku wszystko pomieścić. Liczne skrytki i miejsca do przechowywania w łatwy sposób pozwalają na przewożenie ubrań i rzeczy osobistych. Sue pakuje odzież w specjalne woreczki, które pozwalają zaoszczędzić dodatkowe miejsce. Oprócz rozkładanych miejsc do spania w pojeździe znajduje się także kuchnia i łazienka, czyli wszystko, co niezbędne do codziennego życia. "Mam takie poczucie, że nawet kilka dni w naszym kamperze pozwala mi naładować baterię i się zrelaksować. Uwielbiam patrzeć, jak moje dzieci się bawią i nawiązują znajomości z innymi. Ten wspólny rodzinny czas jest dla nas bardzo ważny" - napisała na Instagramie Sue. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Sue Radford marzyła o trójce dzieci. "Uwielbiamy to, co każde z nich wnosi w nasze życia"

Sue mieszka z mężem i dziećmi w Lancashire, a rodzina utrzymuje się z prowadzenia własnej cukierni. Małżeństwo jest na tyle zaradne, że nie korzysta z pomocy państwa. Z parą nadal mieszka 19. dzieci. Najstarsze zaczęły już życie na własny rachunek. Sue przyznaje, że zajmowanie się tak liczną rodziną to spore wyzwanie i praca na 24 godziny. - Uwielbiam wszystko w posiadaniu dużej rodziny, z wyjątkiem faktu, że muszę załadować nasze 18-kilogramowe pranie co najmniej dwa razy dziennie - wyznała w rozmowie z "Mirror". Co ciekawe Sue marzyła kiedyś o trójce dzieci, ale życie potoczyło się inaczej. - Ludzie myślą, że to dziwne mieć tyle dzieci, ale dla nas to normalne. Tak naprawdę chcieliśmy tylko trojga dzieci, ale uwielbiamy to, co każde z nich wnosi w nasze życia - podkreśliła w rozmowie z "Mirror". ZOBACZ TEŻ: Ma 37 lat i 12 dzieci. Chciałaby urodzić kolejne. Już teraz musiała kupić autobus