Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak 18 lutego przerwali ciszę na Instagramie. Opublikowali serię zdjęć i wpis, za pomocą których poinformowali, że zostali rodzicami. 10 lutego na świat przyszła ich pierwsza wspólna córka, której nadali imię Antonina. Od tego momentu małżonkowie regularnie dodają nowe materiały i pokazują, jak upływa im życie we troje. Tym razem dumna żona pokazała, jak jej mąż opiekuje się maluchem.

REKLAMA

Zobacz wideo Zwróciła się do fanów

Jakub Rzeźniczak zajmuje się córką. W sieci pojawiło się nagranie

Na nagraniu, które pojawiło się na profilach małżonków, widzimy, jak piłkarz trzyma na rękach córkę i prawdopodobnie próbuje sprawić, by zasnęła lub się uspokoiła. Ubrany jest w wygodne dresy, ale na jego twarzy maluje się nieco zmęczenie. Materiał nagrano o zmroku, świeci się jedynie lampa podłogowa, która daje delikatne światło, więc rodzina przebywa w półmroku, który sprzyja ululaniu dziecka. Oprócz tego uwagę zwraca pokój, w którym żona nagrała męża z dzieckiem. Wygląda jak typowe miejsce, w którym pojawiło się niemowlę. Jest wózek, suszarka pełna prania. Możemy też dostrzec, że Jakub Rzeźniczak zadbał o to, by odpowiednio powitać żonę i córkę po powrocie ze szpitala. Na żaluzjach powieszono napis: "Witajcie w domu", a pod sufitem unoszą się balony. Na następnym kadrze widać, jak tata całuje Antoninę w rękę. "Momenty" - podpisała ujęcie Paulina Rzeźniczak i dodała przy okazji emotkę w kształcie serca. Nagranie i zdjęcia całej trójki zobaczycie na górze strony.

Jakub Rzeźniczak opiekuje się córką

Antonina jest trzecim dzieckiem Jakuba Rzeźniczaka. To pierwszy raz, kiedy piłkarz chce się angażować w wychowywanie i tworzy szczęśliwy związek z jego matką. W wywiadach podkreśla, że Paulina to miłość jego życia i wreszcie trafił na kobietę, u boku której chce spędzać czas. Zanim małżonkowie podzielili się informacją, że Paulina urodziła, pojawiły się plotki o kryzysie w ich małżeństwie, do których odniósł się szybko Rzeźniczak. Co je wywołało? Przeczytacie o tym tutaj: Czarne chmury nad związkiem Rzeźniczaka? Miał polubić negatywne komentarze o żonie.