Aleksiej Nawalny nie żyje. Wiadomość o śmierci rosyjskiego opozycjonisty, który był więziony w kolonii karnej, podała rosyjska służba więzienna cytowana przez Reutersa. Z kolei rzeczniczka Nawalnego Kira Yarmysh napisała na portalu X: "Federalna Służba Penitencjarna obwodu jamalsko-nienieckiego rozpowszechnia wiadomość o śmierci Aleksieja Nawalnego w IK-3. Nie mamy jeszcze na to żadnego potwierdzenia. Prawnik Aleksieja leci teraz do Kharp. Gdy tylko będziemy mieli jakieś informacje, poinformujemy o tym" - mogliśmy przeczytać (więcej na ten temat artykule "Aleksiej Nawalny nie żyje. Wiadomość podała rosyjska służba więzienna",). Tymczasem zagraniczne media rozpisują się na temat rodziny "największego wroga Putina". Co o niej wiadomo?

Aleksiej Nawalny miał kochającą żonę

Aleksiej Nawalny od lat był związany z Julią Nawalną. Para poznała się w 1998 roku podczas wyjazdu wakacyjnego. Już dwa lata później zakochani się pobrali. Niedługo później Julia, która jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego im. Gieorgija Plechanowa, ale na co dzień zajmowała się gospodarstwem domowym, dołączyła do partii "Jabłoko", w której działał jej ukochany. O samej Julii niewiele wiadomo. O kobiecie zrobiło się jednak głośno, kiedy w 2020 roku Aleksiej Nawalny został otruty i trafił do szpitala. Wówczas żona opozycjonisty nie tylko go wspierała, ale też mówiła w mediach o stanie jego zdrowia. W 2023 roku, kiedy Nawalny przebywał już w kolonii karnej, wygłosiła krótką, acz płomienną mowę podczas gali rozdania Oscarów - po tym, jak w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny Amerykańska Akademia Filmowa wyróżniła dokument "Nawalny" w reżyserii Daniela Rohera.

Mój mąż jest w więzieniu za mówienie prawdy. Mój mąż siedzi w więzieniu tylko za obronę demokracji. Aleksieju, marzę o dniu, kiedy będziesz wolny i nasz kraj będzie wolny. Pozostań silny, moja miłości

- mówiła wówczas, nie kryjąc emocji.

Sam Nawalny jeszcze w 2020 roku publikował na Instagramie urocze ujęcia z żoną. Para wyglądała na szczęśliwe i zgrane małżeństwo. Opozycjonista przytoczył nawet historię o tym, jak uczył się smażyć naleśniki. Proces nie przebiegał gładko, ale w końcu się udało. "Karmiłem żonę i dzieci naleśnikami wiele razy" - napisał na koniec.

Aleksiej Nawalny - dzieci

Aleksiej i Julia Nawalny doczekali się dwójki dzieci. Obecnie córka Daria ma 23 lata, a syn Zachary 16 lat. Po tym, jak opozycjonista został otruty, jego żona opublikowała rodzinne zdjęcie, które opatrzyła wzruszającym wpisem. "Aleksiej na pewno wyzdrowieje, a my znów będziemy się z niego śmiać i z całą rodziną narzekać, że nie chcemy tysiąc razy dziennie robić zdjęć na jego Instagram" - mogliśmy przeczytać.

Z kolei w 2022 roku córka opozycjonisty za pomocą Instagrama złożyła mu wzruszające życzenia urodzinowe. "Wszystkiego najlepszego tato! Kocham cię i tęsknię za tobą każdego dnia. Jesteś moim bohaterem" - pisała.