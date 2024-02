Gwiazda TVN schudła 20 kg. Wyeliminowała dwie rzeczy

"Hotel Paradise" zadebiutował na antenie TVN7 wiosną 2020 roku. Pierwszą polską edycję wygrali Marietta Witkowska i Krzysztof "Chris" Ducki. Nie udało im się stworzyć pary poza planem reality show, ale oboje są teraz w szczęśliwych związkach. Mężczyzna ma dwie córki i narzeczoną, Marietta męża i spodziewa się pierwszego dziecka. Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, a ich profile obserwuje mnóstwo fanów. Marietta od zakończenia show przeszła spektakularną metamorfozę.

Marietta z "Hotelu Paradise" schudła 20 kg. Jak?

Zwyciężczyni pierwszej edycji programu zmieniała się na oczach fanów. Przeszła na dietę, złagodziła wizerunek, a także poddała się operacji nosa i miała liposukcję. Obecnie jest w ciąży, ale kilka dni temu wróciła pamięcią do swojego dawnego wyglądu. Na InstaStories dodała zdjęcie, kiedy to ważyła 73 kg i była to jej największa waga. Na następnym zdjęciu, które jak przyznała, przerobiła w programie, daleko jej do naturalności, którą teraz bardzo lubi. "Oczywiście zrobione rzęsy, włosy, paznokcie, usta, a to, co powinno być zadbane, gdzieś daleko w lesie" - podsumowała ujęcie. Na kolejnych kadrach celebrytka pozuje ze znacznie krótszą fryzurą oraz nową sylwetką. Jak udało się jej schudnąć 20 kg?

Obserwatorzy profilu Marietty widzieli, że wprowadziła regularną aktywność fizyczną. Oprócz tego, przede wszystkim, pomogła jej zmiana stylu życia. O tym, z jakich dwóch rzeczy zrezygnowała, opowiedziała kiedyś w rozmowie z Jastrząb Post. "Z alkoholu i z imprezowania. Zawsze jak byłam singielką, to dość dużo imprezowałam, jak piłam, to lubiłam sobie dużo zjeść i to było takie błędne koło. I zaczęłam też pić bardzo dużo wody, do czego zachęcam" - wyznała ze szczerością w rozmowie z portalem. Witkowska zaczęła też dbać o to, co je i wprowadziła odpowiednią suplementację. Celebrytka nie planowała więcej chudnąć, ale ciągle musi się pilnować, bo jak podkreśliła, ma tendencję do tycia. O zdrowie dba także w ciąży. Już za jakiś czas razem z mężem powitają pierwsze dziecko. Zdjęcia Marietty Witkowskiej z różnych etapów jej życia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mama Marietty Witkowskiej przeszła na islam

Mama Marietty Witkowskiej przeszła na islam

Program przyniósł rozgłos nie tylko Witkowskiej, lecz także jej mamie. Agnieszka Amatullah Wasilewska poślubiła ukochanego bardzo szybko. "Wzięłam ślub na trzeciej randce, bo w islamie nie ma możliwości poznania się lepiej, nie ma możliwości dotyku. Mąż mnie nie widział przed ślubem bez chustki. Żebyśmy mogli żyć jak dorośli ludzie, musieliśmy wziąć ślub" - mówiła niedawno w "Dzień dobry TVN".