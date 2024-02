Anna Seniuk związała się z branżą filmową w latach 60. Do dziś pojawia się na ekranie, widzowie TVP mogą ją kojarzyć z m.in. roli Czesławy Ździebłowskiej w serialu "Leśniczówka". Aktorka nie wywołuje kontrowersji, choć w rozmowie z córką Magdaleną Małecką zdradziła rodzinny sekret i opowiedziała, że w wieku 28 lat przeżyła trudne chwile spowodowane miłosnymi wyborami. Przeczytacie o tym tutaj: Zerwała zaręczyny dla kochanka. Porzucony narzeczony chciał zabić nowego wybranka Anny Seniuk. Gwiazda przez lata była żoną kompozytora Macieja Małeckiego. Jej małżeństwo zakończyło się w 1994 roku. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo To jedna z najpopularniejszych rodzin w show-biznesie

Anna Seniuk ma znanego syna. O kogo chodzi?

Małeccy zostali rodzicami syna i córki. I to właśnie Grzegorz poszedł w ślady mamy. Aktor urodził się w 1975 roku, a od 1999 roku jest aktywny zawodowo. Mogliśmy go oglądać w takich filmach jak "Jak 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Wkręceni 2" czy "Pakt". Wcielał się także w jedną z głównych ról (Cezarego) w serialu TVN "Prosto w serce". Jego żoną była aktorka Kinga Ilgner, z którą rozszedł się w 2011 roku. Przez to, że Grzegorz Małecki nosi inne nazwisko niż jego mama, niewielu mogło wiedzieć, że są tak blisko związani. Sami starają się raczej nie nagłaśniać tego, co ich łączy. Tak było np. wtedy, kiedy mężczyzna zdawał do szkoły teatralnej. Okazało się, że w komisji zasiadała... jego matka. Jak się zachowali? On mówił do niej "pani profesor" i próbował udawać, że się nie znają, a aktorka opuściła salę na jego widok. Zdjęcia Grzegorza Małeckiego i Anny Seniuk znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Show-biznes jak "Moda na sukces". Magdalena Zawadzka ma znaną synową

W show-biznesie jest wiele znanych klanów, takich jak np. rodzina Damięckich. Znanych bliskich ma również Magdalena Zawadzka, której mężem był Gustaw Holoubek. Ich syn Jan został reżyserem i operatorem. Mężczyzna jest związany z Magdaleną Różczką. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Magdalena Zawadzka ma sławną synową. Nie zgadniecie, kto to. Jest imienniczką aktorki.