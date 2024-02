Na 14 lutego przypadają walentynki. Niektórzy celebrują święto zakochanych, inni je ignorują, wskazując na jego komercyjny i konsumpcyjny aspekt. W tym roku u Małgorzaty Rozenek i Roksany Węgiel walentynki były obchodzone na bogato. Z kolei u Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oraz Klaudii Halejcio i jej ukochanego Oskara Wojciechowskiego było dużo, dużo skromniej. Teraz Patrycja Tuchlińska pochwaliła się, w jaki sposób obchodziła walentynki. Nie zabrakło słodkości.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co uważać na pierwszej randce?

Tak Patrycja Tuchlińska obchodziła walentynki

Patrycja Tuchlińska jest aktywna na Instagramie, gdzie chwali się swoim luksusowym życiem. Celebrytka pozuje, jak spędza wakacje, nie brak ujęć w ekskluzywnych wnętrzach, na tle helikoptera czy zdjęć z jachtu. Tuchlińska zdecydowanie mniej dzieli się zdjęciami, na których można zobaczyć ją z 77-letnim partnerem czy ich synem. Teraz na InstaStories zdradziła, jak spędza walentynki. Co ciekawe, w kadrze znów zabrakło jej ukochanego. Pojawił się za to syn. To, co jednak zwraca uwagę, to uginający się pod słodkościami stół z ciastami i ciasteczkami - niektóre miały kształt serca, inne czerwony krem. Całość wypieków wygląd bardzo apetycznie. Nie wiadomo, gdzie podziać oczy, bo wszystkie łakocie wyglądają doskonale. Tuchlińska chyba była zachwycona taką formą świętowania, bo ujęcie podpisała wymownym, choć lakonicznym zwrotem "Słodkie walentynki". Podobne emocje musiały towarzyszyć pierworodnemu celebrytki, który pojawił się w kadrze i podziwiał ciastka.

Patrycja Tuchlińska świętuje walentynki Fot. Instagram/patrycja.tuchlinska

Pierwszy plan fotografii zachwyci wszystkich łasuchów. Warto jednak zwrócić uwagę, na szczegóły ukryte na zdjęciu. Ciasta leżą bowiem na białych serwetkach z inicjałami J.W. Można więc przypuszczać, że to Józef Wojciechowski obdarował partnerkę słodkościami. Ponadto na drugim planie widać dwa okazałe bukiety kwiatów. Można się domyślać, że te także stanowiły elementy walentynkowego prezentu.

Patrycja Tuchlińska urządziła ukochanemu 77. urodziny

Równie romantycznie było podczas 77. urodzin Józefa Wojciechowskiego w Dubaju. Nie zabrakło róż, czerwonych balonów w kształcie serc. Widać było też upominek z logiem Dolce&Gabbana. Całość prezentowała się luksusowo. Jak widać 28-latka bardzo się postarała. Zobaczcie sami - pod tym linkiem znajdziecie ujęcia z imprezy.