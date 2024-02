Tusk prezydentem? Nie tylko. Jackowski przewiduje niesłychany zwrot akcji

Krzysztof Jackowski od lat przewiduje zjawiska na świecie, które według niego mają się wkrótce wydarzyć. Choć praktyka jasnowidza z Człuchowa od początku budzi wiele kontrowersji i nie ma wiarygodnego eksperymentu naukowego, który dowodziłby istnienia tego zjawiska, wieszczbiarz z uporem maniaka komentuje bieżące sprawy. Ostatnio lubi brać pod lupę wydarzenia polityczne, dlatego też postanowił "powróżyć z fusów" nad przyszłymi wyborami prezydenckimi w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Piróg odniósł się do artykułu Kąckiego. Daje do myślenia

Donald Tusk prezydentem? Nie tylko. Krzysztof Jackowski przewiduje niesłychany zwrot akcji

Zdaniem Jackowskiego w wyborach prezydenckich w 2025 roku wystartuje nie Rafał Trzaskowski, ale... Donald Tusk. Według jasnowidza premier jednak do ostatniej chwili będzie trzymać tę decyzję w tajemnicy. - On nie będzie chciał startować w wyborach. Swoją decyzję ogłosi w ostatniej chwili. Tak, wiem dlaczego. Nie dlatego, że będzie chciał, ale tego będzie chciało jego ugrupowanie polityczne, bo tylko on będzie mógł pokonać Hołownię. Do startu w wyborach zostanie wręcz zmuszony. On będzie wiedział, że kampania dla niego nie będzie słodka. To doświadczony polityk, który wie, że porażka będzie oznaczała dla niego odejście w niebyt. Raz mu się udało wrócić z politycznej emerytury, drugi raz to jest niemożliwe - powiedział na łamach "Faktu".

Szymon Hołownia wypłynie jako lider w wyborach prezydenckich? Tak twierdzi Krzysztof Jackowski

Człuchowianin przewiduje, że na prowadzenie w obozie liberalnym wypłynie Szymon Hołownia. Z tego powodu Tusk - według Jackowskiego - będzie zmuszony wystartować w wyborach. - Polityczny fircyk będzie miał coraz większe poparcie. On jest inny niż pozostali politycy. Do tego już niedługo zaczną się przed wyborami tarcia w koalicji. Ta wygrała wybory parlamentarne dzięki buntowi przeciwko PiS-owi. Teraz będzie inaczej - powiedział Jackowski. Według jasnowidza z Człuchowa przy wyborach prezydenckich może dojść do konfliktów w obecne koalicji rządzącej. - Każda z partii będzie musiała zabiegać o głosy. Hołownia okaże się tą osobą, która będzie rozwiązywać konflikt, ale w sposób zdecydowany. Dzięki temu poparcie dla jego osoby będzie ogromne - twierdzi Jackowski.

Krzysztof Jackowski miał wizję w sprawie Andrzeja Dudy. Zwraca uwagę na 'dziwną rzecz' Krzysztof Jackowski miał wizję w sprawie Andrzeja Dudy. Zwraca uwagę na 'dziwną rzecz', fot. Youtube @JASNOWIDZ KRZYSZTOF JACKOWSKI