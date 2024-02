Arthur O Urso to brazylijski influencer, który zasłynął poligamicznym stylem życia. 37-latek miał aż dziewięć partnerek w tym samym czasie, a po rozstaniach żyje z pięcioma z nich. Arthur jest w związku z 22-letnią Emelly, 24-letnią Valquirią, 25-letnią Damianą, 27-letnią Luaną i 28-letnią Carlą. Wszyscy mieszkają razem w luksusowej rezydencji, zaprojektowanej z myślą o łóżkowych uniesieniach. Influencer relacjonuje swój styl życia na Instagramie, przekonując, że są niezliczone sposoby na miłość. "Dopóki istnieje konsensus, szacunek i troska, relacje mogą przebiegać na różne sposoby. Wiele osób tego nie rozumie i chyba też nie chce zrozumieć, ale musimy walczyć, żeby te uprzedzenia już dłużej nie trwały" - napisał w jednym z postów.

Ma pięć partnerek. Ujawnił, ile wydaje na walentynki. "Wiele osób tego nie rozumie"

Z okazji walentynek influencer planuje hojnie obdarować każdą ze swoich partnerek. Jak donosi portal The Sun, O Urso na prezenty dla ukochanych kobiet chce przeznaczyć ponad 110 tys. dolarów, czyli blisko 440 tys. złotych. Amant chce każdej kobiecie dać to samo, aby nie doszło do konfliktów. - Nie chcę, żeby było między nimi jakiekolwiek poczucie rywalizacji, ponieważ w domu zwykle dochodzi do głupich sprzeczek z powodu zazdrości. W ten sposób żadna z nich nie będzie się na mnie złościć - czytamy w The Sun.

Ma pięć partnerek. Takie prezenty da swoim ukochanym

Jakie prezenty planuje dać O Urso? Każda z partnerek dostanie srebrną biżuterię, za która łącznie zapłacił prawie 100 tys. dolarów, czyli około 406 tys. złotych. A co z resztą pieniędzy? Przeznaczy je na dzień relaksu w salonie kosmetycznym, o łącznej wartości dodatkowych 12 tys. funtów. - Będą mogły sobie zrobić włosy, makijaż i paznokcie - powiedział. Arthur i jego pięć partnerek zaliczyli już również specjalną kolację z okazji święta zakochanych. - Dokonując rezerwacji kolacji walentynkowej, zaskoczyłem menadżera lokalu, gdy poinformowałem go, że przy stole będzie siedziało sześć osób. Mimo tego bardzo chciałem podzielić się tą wyjątkową chwilą nie tylko z jedną, ale ze wszystkimi pięcioma moimi ukochanymi - opowiada Arthur.

