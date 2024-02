Wiele znanych osób decyduje się na to, by głośno mówić o swoich chorobach. W ostatnim czasie dołączył do tej grupy król Karol III, który w styczniu poinformował, że cierpi na przerost prostaty, a niedawno okazało się, że ma nowotwór. Monarcha uważa, że dzięki temu, że podzielił się swoimi problemami ze zdrowiem, wzmocni świadomość społeczną i wpłynie na innych, by ci o siebie bardziej dbali i się badali. W przeszłości o swoich dolegliwościach opowiedziała m.in. Joanna Kurowska.

Joanna Kurowska, Julia Wieniawa, Beata Tyszkiewicz - cierpią na to samo

Aktorka przyznała, że przez długi czas zmagała się z przykrymi symptomami, które początkowo ignorowała. Była opuchnięta i odczuwała permanentne zmęczenie. Kurowska początkowo zrzucała powody gorszej formy na przepracowanie, myślała, że przyczyną może być też zła dieta. W pewnym momencie poddała się jednak badaniom. "Pomyślałam, że zrobię sobie test. I okazało się, że mam alergię nie tylko na gluten, o czym nie miałam pojęcia, ale na wiele innych pokarmów, nawet warzyw. Nigdy nie pomyślałabym, że szkodzi mi kapusta, którą uwielbiam, a z mięs mogę jeść tylko kurczaka" - wyznała w rozmowie z magazynem "Rewia". Z nietolerancją glutenu zmagają się także inne gwiazdy, w tym Julia Wieniawa i Beata Tyszkiewicz. W przypadku drugiej aktorki podejrzewano nawet, że ma raka trzustki.

Na raka nie chorowałam. Lekarze po prostu nie mogli odkryć, że jestem uczulona na gluten, a efekty i objawy są podobne. Robili mi wszystkie badania, ale nie zrobili tego jednego, które wskazałoby prawdę. Dopiero potem okazało się, że to jednak nie rak, ale uczulenie. Tak bywa czasami. Taką mamy medycynę

- wspominała gwiazda w rozmowie z "Super Expressem". Julia Wieniawa długo nie wiedziała, dlaczego na jej ciele pojawiały się swędzące plamki i miewała gorszy nastrój. Trenerka doradziła aktorce, by odstawiła produkty zawierające gluten. Okazało się, że jej stan się znacznie polepszył. 25-latka do dziś stara się trzymać dietę i unikać produktów, które jej szkodzą. Zdjęcia aktorek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nietolerancja glutenu

Nietolerancja glutenu należy do grupy schorzeń autoimmunologicznych. Według danych może na nią cierpieć od 1 do 2 proc. populacji, ale mogą to być dane zaniżone. Czy zmiana diety pomoże? Przeczytacie o tym TUTAJ. Portal zdrowie.gazeta.pl podał też listę produktów zakazanych i dozwolonych. Przypominamy jednak, że jeśli podejrzewacie u siebie oznaki choroby, najlepiej udać się do lekarza.