Katoinfluencerka chciała wprosić się na rozmowę: "Czekam". Stanowski jej pocisnął

Krzysztof Stanowski od momentu startu Kanału Zero może cieszyć się sukcesem. Dziennikarz pokazał, ile projekt zarobił z YouTube'a. Szacunkowe przychody z wyświetleń w ciągu tych kilku dni to aż 266 tys. zł. Kwota robi wrażenie także ze względu na to, że to zapewne jedynie cząstka wszystkich przychodów. Więcej TUTAJ. Stanowski do kanału zaprosił już Andrzeja Dudę, Michała Wiśniewskiego, a także poinformował o rozmowie z Samuelem Pereirą, który po zmianie władzy został dyscyplinarnie zwolniony z TVP, przez kilka dni okupował siedzibę stacji i nie chciał oddać dostępów do kont Telewizji Polskiej w mediach społecznościowych. Na post dziennikarza w mediach zareagowała katolicka influencerka, która próbowała przekonać go do zaproszenia jej na wywiad. Takiej odpowiedzi z pewnością się nie spodziewała.

Zobacz wideo TEDE o Krzysztofie Stanowskim i Kanale Zero

Stanowski brutalnie rozprawił się z katoinfluencerką. Chciała się wprosić na rozmowę

Krzysztof Stanowski zapowiedział, że w poniedziałek 12 lutego na Kanale Zero ukaże się rozmowa z Samuelem Pereirą. Nieoczekiwanie na jego post zareagowała Natalia Ruś, znana w mediach jako skrajnie prawicowa katolicka influencerka "Najka". "Czekam, aż zaprosicie kogoś mojego pokroju, bo widzę, że się rozkręcacie, a może wy będziecie w stanie świetnie porozmawiać i wymienić się argumentami bez wyśmiewana kogoś" - argumentowała Natalia. Zdaje się, że Stanowskiego ominęły szokujące wypowiedzi Ruś, która obrażała Ukraińców, czy rozprawiała o "odpowiednim ubiorze kobiet" twierdząc, że te "kuszą mężczyzn". "Kim jesteś" - zapytał nieświadomy, z czego słynie "Najka". Ta szybko się przedstawiła:

Kobietą, która żyje w czystości do ślubu. W mediach promuje bycie dziewicą, wartości religijne. Dostaję za to masę hejtu, gróźb, itd. Okazuje się, że ludzie akceptują tylko jedną stronę, mnie nie

- odpisała Natalia Ruś.

Katoifluencerka doczekała się brutalnej riposty. Stanowski nie zamierzał silić się na uprzejmości. "Szczerze mówiąc posiadanie (lub nie) błony dziewiczej, to trochę za mało jak na punkt wyjścia do rozmowy" - odpisał dziennikarz, zamykając temat możliwego pojawienia się "Najki" na Kanale Zero.

Ta jednak nie dała za wygraną. "Jestem za życiem - przeciwniczką aborcji, katoliczką, otwartą na innych, radząca sobie z masą hejtu, gróźb i pomówień na mój temat. Wystarczy pooglądać to, co ludzie piszą o mnie w mediach, dobry odcinek by był" – zachęcała. Stanowski nie dał się skupić. "Proszę pani, nie wiem, jak to inaczej ująć, ale po prostu wszystko mi jedno, czy będzie pani uprawiać seks i w którym momencie życia" – zakończył dyskusję. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.