Ślub znanej pary miał miejsce w Key West na Florydzie. Panna młoda postawiła tego wyjątkowego dnia na białą suknię w stylu boho i co ciekawe, sama przygotowywała się do uroczystości. "Makijaż i fryzura nie były zawrotne. Szykowałam się sama w 40 minut. Włosy umyłam i wysuszyłam. Byliśmy spóźnieni na swój ślub 30 minut, ale Misio zobaczył mnie dopiero na plaży" - napisała na Instagramie. W dniu ślubu miała zatem dużo pracy. "Przygotujcie się ze mną na mój ślub w hotelowych warunkach. Posiłkowałam się statywem i ajfonem, ale też chciałam uwiecznić ten moment, kiedy szykuję się. Także makijaż i fryzura "by me". Włosy farbowałam dzień przed wylotem, także wszystko na wariata" - wspomniała Leszczak. Wiemy już, jak wyglądały przygotowania do ceremonii. Teraz influencerka wróciła wspomnieniami do tego, co działo się po ślubie.

Marcela Leszczak opowiedziała o nocy poślubnej. Było specyficznie

Znana para doczekała się syna Fryderyka, który ma już sześć lat. Potomka Koterskich nie mogło oczywiście zabraknąć na ślubie rodziców i co ciekawe, podczas nocy poślubnej także. Leszczak postanowiła pokazać kadr z tego pamiętnego wieczoru - widzimy, że w jednym łóżku śpi jej mąż, a obok syn. "Nasza... w sumie noc poślubna. Tak skonsumowaliśmy nasze małżeństwo" - zaczęła rozbawiona. "Miso wziął aspirynę, ja poszłam zmyć makijaż i zastałam taki piękny widok. Czy ktoś z was miał podobnie?" - zapytała na InstaStories.

Marcela Leszczak i Misiek Koterski o nocy poślubnej https://www.instagram.com/marcelamargerita/

Misiek Koterski podkreślał wiele razy, jak ważny jest dla niego związek z Marcelą. "Moja pierwsza relacja na trzeźwo"

Aktor miał przed laty problemy z alkoholem. Udało mu się jednak wyjść na prostą, o czym z dumą mówi w mediach. - Wszystko, co mnie najlepszego spotkało w życiu, zdarzyło się na trzeźwo. Miłość do Marceli, choć burzliwa, bo rozstawaliśmy się już trzy razy i narodziny naszego syna Fryderyka. Związek z Marcelką to moja pierwsza relacja na trzeźwo, w której skonfrontowałem się z tym, co czuję. Nie zawsze może sobie poradziłem i wyrobiłem się w tych uczuciach, ale nigdy się nie poddałem. Mój syn jest moim największym sukcesem i nagrodą, jakie otrzymałem - zaznaczył w Party. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

