Małgorzata Tomaszewska już niedługo powita na świecie drugie dziecko - tym razem będzie to córka. Prezenterka od jakiegoś czasu wzbudza niemałe poruszenie w świecie mediów. Wszystko przez zwolnienie jej z "Pytania na śniadanie", gdy wiadome było, że jest w zaawansowanej ciąży. Teraz oficjalnie dowiedzieliśmy się, jakie imię nada córce.

Małgorzata Tomaszewska wyjawiła imię córki. Wybrał je syn

Rewolucja w Telewizji Polskiej sprawiła, że Tomaszewska została odsunięta od prowadzenia "Pytania na śniadanie", co wywołało niemałe poruszenie. Kobieta postanowiła skupić się na rodzinie i zbytnio nie przejmować się sytuacją. Jak pisała na Instagramie: "Organizm mamy zniesie wszystko dla swojego dziecka. Bardzo dziękuję za wasze ogromne wsparcie". Teraz postanowiła podzielić się z obserwatorami kolejną informacją na temat córki. Dodała zdjęcie z sesji ciążowej, a w poście wyjawiła, że dziewczynka będzie mieć na imię Laura. Jakiś czas temu ojciec prezenterki, były bramkarz Jan Tomaszewski w rozmowie z portalem Plejada postanowił wyjawić tę informację. Mamy teraz jednak potwierdzenie od samej mamy. Jak się okazuje, imię dla siostry wybrał starszy brat, Enzo.

"Kocham cię Laurka" - to były pierwsze słowa, jakie nasz synek wypowiedział do brzuszka. I wtedy już wiedzieliśmy, że spośród wszystkich propozycji to jest właśnie imię dla naszej córeczki. Laura.

- czytamy w poście na Instagramie.

Małgorzata Tomaszewska pożegnała się ze śniadaniówką, co oburzyło wielu

W Telewizji Polskiej doszło do znaczących zmian, gdy pojawiły się nowe władze. Rewolucje nie ominęły "Pytania na śniadanie". Wszyscy, starzy prezenterzy zostali zwolnieni z pracy, a na ich miejscu pojawili się m.in. powracająca do mediów publicznych Katarzyna Dowbor oraz Robert El Gendy. Wypowiedzenie nie ominęło także Tomaszewskiej, która już wtedy była w zaawansowanej ciąży. Fani oburzyli się na tę wiadomość, twierdząc, że nowa władza miała chronić kobiety i walczyć o ich prawa. Niezadowolenie wyraziła także żona Jacka Kurskiego, Joanna Kurska. Napisała na Instagramie: "Trzy tygodnie przed datą porodu nielegalne władze TVP wyrzucają Małgorzatę Tomaszewską z pracy. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska. Małgosiu, jesteśmy z tobą".

