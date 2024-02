Edward Miszczak i Anna Cieślak tworzą z całą pewnością jedno z najgłośniej komentowanych małżeństw w świecie polskiego show-biznesu. Dlaczego? Wszystko z powodu różnicy wieku pomiędzy zakochanymi. Dzieli ich 25 lat, co dla niektórych hejterów okazało się nie do przyjęcia. Sami zainteresowani doceniają to, że mają różne doświadczenia. W jednym z ostatnich wywiadów Edward Miszczak uchylił rąbka tajemnicy i poruszył tematy, na które do tej pory wolał się nie wypowiadać publicznie. Chodzi o jego żonę.

Anna Cieślak zmieniła Edwarda Miszczaka. Chodzi o jedną rzecz

W jednym z ostatnich wywiadów Edward Miszczak otworzył się nieco bardziej w kwestii swojego życia prywatnego. Mężczyzna do tej pory wolał rozmawiać o pracy, a sytuacje rodzinne zachowywał dla siebie. W końcu zrobił wyjątek. W rozmowie z portalem Plejada Miszczak wyznał, jak zmieniło go małżeństwo z aktorką. "Ta sytuacja mnie wiele nauczyła. Dzisiaj inaczej patrzę na zawód aktora, inaczej patrzę na ich podejście do mediów, do telewizji i dużo więcej wiem. Dzisiaj jestem w stanie ich bardzo bronić" - wyjawił Edward Miszczak. Okazuje się, że dyrektor programowy Polsatu nie zawsze miał takie poglądy, jak obecnie. Jak było wcześniej?

Anna Cieślak wpłynęła na Edwarda Miszczaka. Wszystko dlatego, że jest aktorką

"Kiedyś nie miałem najlepszego zdania, dzisiaj mam ogromne, to bardzo ciężki zawód. Bardzo niestabilny, bardzo ryzykowny" - wyjawił w dalszej części rozmowy Edward Miszczak. Mężczyzna dopiero po zobaczeniu aktorskiego świata od kulis zrozumiał, jak wygląda ta profesja naprawdę. Stało się tak za sprawą Anny Cieślak. "To jest strasznie trudne, czy pani sprosta, czy ktoś po drodze czegoś nie spie*rzył, a pójdzie na pani oblicze. To bardzo trudny zawód" - dodał dyrektor Programowy Polsatu. Jak widać, mimo wielu lat w branży telewizyjnej Edward Miszczak nie do końca wiedział, z czym wiąże się aktorskie życie. Wiele osób sądzi, że to sama przyjemność i brylowanie na ściankach. Anna Cieślak rozwiała ten mit. Przynajmniej w opinii swojego męża.

