Mama Ginekolog jeszcze nie wykończyła, a już się chwali. Ma nowy dom

O domach Mamy Ginekolog jest głośno. W jej rodzinnej posiadłości nagrywano słynne sceny "Kilera", których akcja rozgrywała się w luksusowej posiadłości Siary (w tej roli doskonały Janusz Rewiński). W latach 90. sprawiał, że każdy chciał tam zamieszkać - był basen, złote krzesła. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ. W czerwcu wystawiła na sprzedaż willę w Wawrze, której cena wynosiła ponad miliony złotych. To nie wszystko. Lekarka jest właścicielką domu na Santorini, który można wynająć. Teraz pochwaliła się, że do jej kolekcji dołączyła kolejna nieruchomość. Znowu udowodniła, że kocha przepych i luksusy.

Mama Ginekolog kupiła dom. Pokazała zdjęcia

Nicole Sochacki-Wójcicka jeszcze niedawno wynajmowała ogromny dom. Teraz jednak zdecydowała, że chce zamieszkać na swoim. "PS. Mamy nowy dom. Udało się kupić wymarzony" - napisała na InstaStories. Celebrytka i kontrowersyjna lekarka podkreśliła, że pomieszczeniem, które szczególnie ją zachwyciło, jest kuchnia, gdzie są jasne meble i spory blat roboczy. Na Instagramie udostępniła nagrania z wnętrz posiadłości. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda piętrowa nieruchomość.

W oczy rzucają się wielkie okna, dzięki którym jest jasno. Za nimi widzimy zieleń i drzewa, co może świadczyć o tym, że dom położony jest w kameralnej okolicy, zapewniającej nieco prywatności. Pokoje są sporych rozmiarów, więc domyślamy się, że metraż nieruchomości jest imponujący. Mama Ginekolog oprowadziła fanów za pośrednictwem InstaStories po domu, pokazując m.in. łazienkę, gdzie znalazła się wolnostojąca wanna, są jasne płytki oraz zasłony w odcieniach szarości. Zapewne niedługo szczęśliwa właścicielka udostępni kolejne materiały z domu i dowiemy się, jak go ostatecznie urządziła. Jak na razie ujęcia wykonane na tym etapie przygotowywania nieruchomości do wprowadzenia się, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mama Ginekolog pokazała łazienkę w domu rodziców

Mama Ginekolog nie ma problemów z pokazywaniem swojej prywatności. Ani swoich bliskich. Jakiś czas temu pokazała łazienkę w domu swoich rodziców. Pomieszczenie jest bardzo przestronne. Na wystrój składają się typowe urządzenia sanitarne m.in. sporych rozmiarów wanna, prysznic. Ale to, co zwraca uwagę, to mural na jednej ze ścian.