Sandra Kubicka jeszcze nie urodziła, a fani już dopytują o drugie dziecko. Modelka tłumaczy

Sandra Kubicka od jakiegoś czasu tryska radością. Wszystko to spowodowane jest tym, że już niedługo urodzi swoje pierwsze dziecko. Już wiemy, że będzie to chłopiec. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem ciąży w mediach Aleksander Milwiw-Baron oświadczył się modelce. Teraz influencerka żartuje na Instagramie.

Sandra Kubicka pokazała brzuch. Zażartowała

Modelka coraz chętniej pokazuje to, jak radzi sobie z pierwszą ciążą. Często pozuje i wrzuca zdjęcia na swój profil w mediach społecznościowych. Co jakiś czas organizuje także dla obserwatorów pytania i odpowiedzi, odpisując zaciekawionym fanom. Często opisuje to, co się dzieje w jej życiu i przede wszystkim, jakie zmiany zachodzą w jej ciele. Kubicka nie ukrywa, że zostanie mamą było jej wielkim marzeniem.

Niedawno wyjawiła także płeć dziecka - wraz z Baronem spodziewają się syna, a także ujawniła, że jego imię będzie międzynarodowe, lecz niezbyt trudne do wymówienia dla każdego. Podczas ostatniej akcji pytania i odpowiedzi influencerka napisała o chęci posiadania drugiego dziecka, które mogłoby przyjść na świat "krótko po pierwszym". Kubicka dodała na Instagramie zdjęcie, na którym w beżowym stroju i jasnym kardiganie eksponuje brzuch i siedzi w biurze. Zadbała także o zabawny podpis pod postem:

Dzień zabierania dzieci do pracy.

Sandra Kubicka wyznała w urodziny, czego najbardziej pragnie

Pod koniec stycznia influencerka obchodziła 29. urodziny. Śmiała się, że to "ostatnia dwójka z przodu". Już niedługo modelka zostanie mamą. Wyznała, że nie prosiła o żadne prezenty z okazji urodzin. Dla niej najważniejsze jest to, by wspólnie spędzić czas, a jej marzenia od dawna skierowane są przede wszystkim na macierzyństwo oraz zdrowie. Wierzy, że teraz wszystko się spełni. W emocjonalnym poście napisała: "Chcę być zdrowa, bo bez zdrowia nie mam nic. Chcę, aby nasz syn urodził się zdrowy. Chcę, aby Alek i nasza rodzina była zdrowa, żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się sobą jak najdłużej. Oby ten spokój, o którym długo marzyłam, trwał dalej".

