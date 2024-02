Magdalena Cielecka jest cenioną aktorką, znaną z ról w takich filmach, jak "Samotność w sieci", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" czy serialu "Chyłka". Jest też jedną z tych gwiazd, które nie mają problemu z pozowaniem w odważnych sesjach zdjęciowych. Cielecka pochwaliła się efektami jednej z nich na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Stuhr ocenia Musiała. "Był stremowany"

Magdalena Cielecka w odważnym ujęciu. "Przepiękna"

Na nowym zdjęciu Magdalena Cielecka pozuje bez biustonosza. Aktorka ma jedynie delikatną biżuterię na ręce i zawiązany w pasie materiał. Podczas sesji włosy aktorki zostały zaczesane do tyłu, a w makijażu podkreślono oczy czarną kredką. "Kobiecość świadoma swojej mocy", "Piękna jak zawsze", Piękna kobieta, piękne ciało i osobowość" - czytamy w komentarzach. Jeden z nich napisał też Andrzej Chyra, były partner Magdaleny Cieleckiej, który zostawił trzy emotikony z sercami w oczach.

Cielecka i Chyra byli razem przez sześć lat i tworzyli jeden z najgorętszych związków w show-biznesie. Ich relacja była jednak burzliwa. W 2008 roku ostatecznie zakończyli swój związek. Mimo to zachowują dobre relacje i wciąż się wspierają. Partnerem aktorki jest obecnie Bartosz Gelner, a Andrzej Chyra związał się Pauliną Jarosiewicz, jednak rozstali się pod koniec 2023 roku.

Magdalena Cielecka o rozbieranych scenach

Chociaż Magdalena Cielecka nie ma problemu z odważnymi sesjami zdjęciowymi, przyznaje, że na planie filmowym nie zawsze jest łatwo kręcić rozbierane sceny. - Bywają lepsze dni i gorsze. Czasem lepiej się ze sobą po prostu fizycznie czujemy, a czasem mamy gorsze okresy, a rozebrać się trzeba. To nigdy nie jest łatwe i nigdy nie odbywa się bez stresu. Rozbieramy się wtedy, kiedy jest to uzasadnione, kiedy ma to umotywowanie w postaci, w temacie, w scenie, którą należy zagrać - mówiła w programie "Monika Olejnik Otwarcie". Dodała, że bardzo pomaga obecność koordynatorów ds. intymności. - Taki koordynator czy koordynatorka są nie tylko potrzebni aktorom, którzy się stresują i mają do wykonania to zadanie, ale też reżyserowi, który nie zawsze wie, jak taką scenę ugryźć - powiedziała. Więcej zdjęć Magdaleny Cieleckiej znajdziecie w galerii na górze strony.