Onlyfans to platforma, która coraz bardziej zyskuje na popularności w Polsce. Za udostępnione tam zdjęcia czy filmy, często o erotycznym charakterze, można zarobić. I to już w pierwszym miesiącu działalności. Przykładem takiego stanu rzeczy jest chociażby profil Fagaty, która ostatnio pochwaliła się wysokimi zarobkami ze wspomnianego serwisu. Onlyfans mają dziewczyny na całym świecie, między innymi znana influencerka z Kolumbii, Abigail Guerra. Gwiazda platformy zginęła na początku 2024 roku.

Modelka z Onlyfansa nie żyje. Jej przyjaciel również zmarł

Influencerka z Kolumbii zginęła w Bogocie, a wraz z nią odszedł 31-letni Andres Prieto. Do tragedii doszło 30 stycznia 2024 roku - przyjaciele jechali Hyundaiem, kiedy w pewnym momencie zbliżyli się do nich zabójcy. Ci oddali strzały w kierunku gwiazdy Onlyfansa oraz jej przyjaciela i spowodowali tym samym zderzenie Hyundaia z taksówką. Z wiadomości pozyskanych przez "The Sun" możemy się dowiedzieć, że mordercy byli opłaceni. - Zgłaszamy godny ubolewania incydent z udziałem płatnych zabójców - przekazał Ronalda Marino, funkcjonariusz zaangażowany w sprawę.

Zabójstwo gwiazdy Onlyfansa. Co wiadomo o sprawcach?

Policja wciąż prowadzi śledztwo. Są dostępne już pierwsze informacje o płatnych zabójcach Abigail Guerry i jej przyjaciela. - Najprawdopodobniej w tę zbrodnię zaangażowane są dwie osoby, ale sprawę badają wyspecjalizowane jednostki - przekazał Marino. "Daily Mail" dotarło do świadka morderstwa. - Widziałem przyspieszający samochód, a stojący za nim mężczyzna strzelił do niego trzy razy, po czym samochód w pośpiechu odjechał, minął znak stopu i wylądował w zderzeniu z taksówką - relacjonował. 31-letni przyjaciel gwiazdy z platformy dla dorosłych miał kryminalną przeszłość. Zaledwie kilka dni przed odejściem opuścił zakład karny. Utracił wolność na pięć lat z powodu handlowania narkotykami oraz kradzieży. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.