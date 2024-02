Michał Szpak w intymnym ujęciu ze znanym raperem. Trzymają się za ręce

Michał Szpak dał się poznać jako kolorowy ptak polskiej sceny, który zyskał popularność występując na scenie show "X Factor". Muzyk zyskał sympatię Polaków, reprezentując Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. I choć Szpak jest aktywny w mediach społecznościowych, to nie pokazuje w nich zbyt wielu fotografii, które odsłaniałby jego życie uczuciowe czy rodzinne. Teraz jednak Szpak pochwalił się, że zaczął współpracę z popularnym raperem Adim Nowakiem. Nowak za to podzielił się bardziej osobistymi kadrem z finalistą "X Factora" w roli głównej.

Michał Szpak i Adi Nowak na wakacjach

Michał Szpak od jakiegoś czasu dzieli się z fanami zdjęciami z egzotycznych wakacji. Jednym z kadrów wprawił ich nawet w osłupienie. Chodzi o fotografię, do której pozuje w negliżu. Okazuje się, że muzyk nie wypoczywa sam. Towarzyszy mu raper Adi Nowak. Michał Szpak nie specjalnie afiszuje się tym towarzystwem. Na InsatStories dał jednak znać, że współpracuje z raperem i zapowiedział wspólny projekt. "Więcej w marcu" - napisał lakonicznie. Dużo bardziej wylewny jest za to Nowak. Raper kilka dni temu opublikował wakacyjne zdjęcie ze Szpakiem, podpisując je "THE HIP HOP". Na tym jednak nie zakończył.

Michał Szpak i Adi Nowak trzymają się za ręce

Fani rapera zaintrygowani jego zdjęciem ze Szpakiem zaczęli dociekać. Na InstaStories podczas serii Q&A, a więc Questions & Answers [pol. pytania i odpowiedzi], dopytywali o szczegółach tej znajomości. "Jak ci się pracowało z Michałem Szpakiem? Kiedy dowiem się czegoś więcej?" - pytał jeden z internautów. Nowak nie tylko wyczerpująco odpowiedział na pytanie, ale opatrzył je też bardzo osobistym kadrem, na którym widać, jak muzycy trzymają się za dłonie. Do tego wymowny tytuł "Ballady i Romanse", który jak się wydaje niekoniecznie nawiązujący do twórczości Adama Mickiewicza.

Bardzo dobrze. Numer jest przew***bany i czekam na tę premierę, jak na mało co. Wyobrażenie o wielu lubianych przeze mnie artystach przy jakkolwiek bliższym kontakcie często traci na mocy. To o Michale Szpaku zyskuje.

Michał Szpak i Adi Novak adi_nowak/Instagram

Jak widać w show-biznesie zawiązuje się kolejna głośna przyjaźń. Myślicie, że ten duet narobi medialnego szumu?