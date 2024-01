Sikora wreszcie wyznał, co go łączy z Tomaszewską. Mają razem dziecko?!

Aleksander Sikora zorganizował dla obserwatorów na Instagramie możliwość zadawania pytań. Fani prezentera chętnie skorzystali z okazji. Dopytywali się o jego pracę, a także zaspokoili ciekawość na temat tego, jakie relacje ma z Małgorzatą Tomaszewską. Przez kilka lat Sikora i prezenterka tworzyli parę prowadzących w "Pytaniu na śniadanie". Czy poza pracą łączy ich coś więcej?

REKLAMA

Zobacz wideo Zmiana na plus?

Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska - co ich łączy?

Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska stanowili jeden z bardziej lubianych duetów w śniadaniówce TVP. Nie ukrywali, że poza pracą także dobrze się dogadują. Jednak nie zobaczymy ich już więcej w tym formacie. Po tym, jak wybory wygrała nowa władza, zaczęto wprowadzać rewolucję, która dotknęła również i "PnŚ". Z pracą pożegnali się wszyscy prowadzący, którzy pojawiali się na antenie za czasów Prawa i Sprawiedliwości.

Aleksander Sikora chce jednak pozostać w kontakcie z fanami i udzielił im możliwość zadawania pytań. Jeden z użytkowników Instagrama postanowił zaspokoić ciekawość i zapytał wprost, co łączy prezentera z Tomaszewską: "Czy ty i Małgosia jesteście w związku? Bo mega do siebie pasujecie". Były prowadzący "PnŚ" odpisał i co więcej, nawiązał do innych krążących o nich doniesień. "Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie nazywając się 'telewizyjnym małżeństwem'. W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem" - wyznał ze szczerością. Skąd w ogóle pojawiła się teoria, że mogą być rodzicami? Prezenterka chroni prywatność i nie chce mówić o partnerze, z którym związana jest od jakiegoś czasu. Wielu przez to pomyślało, że to właśnie Sikora jest tajemniczym mężczyzną, z którym Tomaszewska spodziewa się dziecka. Zdjęcia byłych prezenterów śniadaniówki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Pytanie na Śniadanie" ma nowych prowadzących

Jak już wspomnieliśmy, "Pytanie na śniadanie" ma nowych prowadzących. Na antenie możemy oglądać już duety: Joanna Górska i Robert Stockinger, Klaudia Carlos i Robert el Gendy, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. Niedługo zobaczymy nową parę. Na pewno będzie to Beata Tadla, a nieoficjalnie mówi się, że będzie jej partnerować Tomasz Tylicki. Jak oceniane są te duety? Zapytaliśmy o to specjalistkę od PR, o czym przeczytacie tutaj: Ekspertka ocenia zmiany prowadzących w "PnŚ". "To ma wzbudzić zainteresowanie" [PLOTEK EXCLUSIVE].