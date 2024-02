Maria Winiarska i Wiktor Zborowski to jedno z najtrwalszych i najdłuższych stażem małżeństw w polskim show-biznesie. Są razem ponad 50 lat i co jakiś czas opowiadają w mediach o swoim związku. Nie mają jednak cudownych rad, jak przeżyć ze sobą tyle lat. "Nie wiem, jaka jest recepta. To jest bardzo ciężka praca, bez dni wolnych, bez urlopów. Ja się sam sobie dziwię, że ona tyle ze mną wytrzymała, bo nie jestem taki łatwy w obsłudze" - wyznał kiedyś aktor w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl. Małżonkowie w przeszłości zdradzili, jak wygląda ich codzienność w domu, a my zajrzeliśmy, jak go urządzili.

Maria Winiarska pokazała kuchnię. Jak wygląda?

Wiktor Zborowski dwa lata temu przyznał, że nie śpią z żoną w jednym pomieszczeniu. "Sypialnie mamy trzy. Ja korzystam z jednej, żona z drugiej, a trzecia jest taka gościnna" - powiedział Zborowski dla Super Expressu. Dodał też, że... starają się siebie unikać. Choć oboje cieszą się sympatią widzów, także ze względu na podchodzenie do swojego związku z humorem i dystansem, to jednak Maria Winiarska robi prawdziwą furorę na Instagramie. Aktorka aktywnie prowadzi konto i wrzuca tam także kadry z domu. Nie pokazała jednak wspomnianych sypialni, ale chętnie przygotowuje różne materiały w kuchni. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak małżonkowie urządzili to pomieszczenie. To, co rzuca się w oczy, to piękne kwadratowe kafelki pomiędzy szafkami, które są w kolorze zielonym. Meble wykonano z drewna, blat jest ciemny. W pomieszczeniu znalazł się srebrny okap, a nad zlewem umieszczono sporych rozmiarów okno. Z niego rozpościera się piękny widok na zieleń i drzewa. A jak wyglądają inne pomieszczenia? Maria Winiarska nagrała też relację w salonie. Tam również jest wielkie okno i nie brakuje antyków, w tym starego zegara. Na ścianach wiszą obrazy. Zdjęcia z domu Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski żyli w domu w trójkę



Maria Winiarska w 2019 roku zdradziła nieco więcej szczegółów dotyczących jej codziennego życia z mężem. Wyznała, że oprócz nich w ich domu mieszka jeszcze jedna osoba. Małżonkowie mogli liczyć na gosposię, panią Elę. "Kiedy jeździłam dużo z przedstawieniami, a mąż był po operacji kolana, wiedziałam, że jest zaopiekowany, utulony, kochany, najedzony. Czasami trzeba dwa obiady ugotować, bo ja nie jem mięsa, a mąż mówi, że nie jest krową i trawy nie ruszy. Wtedy pani Ela robi mu danie mięsne. W takim trójkącie można żyć!" - wyznała aktorka w rozmowie z Faktem.