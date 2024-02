Sylwia Przybysz w ostatnim czasie ma naprawdę wiele na głowie. Razem z Janem Dąbrowskim wychowują trójkę małych dzieci, a oprócz tego wykańczają wymarzony dom. Oboje bardzo się cieszą, że niedługo zamieszkają w nowym miejscu, a efektami prac architektów i projektantów chwalą się w mediach społecznościowych. Niestety, jak to bywa w przypadku wystroju wnętrz i ich wizualizacji, nie wszystkim przypadły do gustu, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Na szczęście w natłoku zajęć youtuberce udało jej się pomyśleć także o sobie.

Sylwia Przybysz poszła do fryzjera. Internauci psioczą na kolor

Przybysz wybrała się do jednego z salonów w Warszawie w ramach współpracy barterowej. Jak się okazuje, specjalista zajmuje się jej włosami już od pięciu lat. Sysia opublikowała na Instagramie nagranie, na którym pokazała włosy przed i po metamorfozie. "Regularnie zmieniałam zdanie co do koloru, natomiast pierwszy raz poszaleliśmy z cięciem, bo nigdy nie pozwalałam nawet skracać końcówek. Dorosłam do tej decyzji i wiem, że była ona dobra" - napisała szczęśliwa. Celebrytka dodała też, że jest zachwycona z tego, jaki efekt osiągnęła i zapytała fanów, jak im się podoba. Jak to bywa w przypadku internautów, znaleźli się i tacy, którzy publicznie skrytykowali kolor, który wybrała Przybysz razem z fryzjerem. Niektórzy mieli dla niej "cenne" rady. "Niestety, kolor z poświatą zielonego", "Zmień na ciemniejsze... A kolor wpada w zielony... Wszystko to wygląda nienaturalnie", "Przykro mi, ale ten kolor jest zdecydowanie za jasny do karnacji. Taki nijaki w sumie" - piszą ci, którym się nie podoba praca specjalisty. Jednak wielu chwali nową fryzurę Sylwii. "Ale ja cię lubię w blondzie", "Ale ci pięknie w tych włosach", "Śliczny efekt końcowy" - czytamy pod postem. Jedno jest pewne - najważniejsze, że sama Sylwia czuje się w nowej fryzjerze kobieco i dobrze. Przecież to właśnie jest najważniejsze, prawda? Nagranie obejrzycie na dole, a zdjęcia Sylwii Przybysz w różnych fryzurach znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski kupili nowy dom

Wymarzony dom małżonków ma 230 metrów kwadratowych i położony jest na działce o powierzchni 16 arów. Youtuberzy długo szukali idealnej posiadłości, aż wreszcie na nią trafili. Budynek był kupiony w stanie surowym. Jest piętrowy, ma wielkie okna, przez które wpada dużo światła. Położony jest wśród drzew, dzięki czemu rodzina będzie mogła odpoczywać. Wnętrza będą wykończone w minimalistycznym stylu, już wiemy, że w części dziennej będzie dominowała biel.