Zofia Zborowska jest w zaawansowanej ciąży. Aktorka prawdopodobnie ma świadomość, że kiedy na świecie pojawi się jej druga pociecha, prędko nie będzie miała czasu na wakacyjne wojaże. Toteż w styczniu wraz z córką i znajomymi wyruszyła do Hiszpanii, a dokładnie do miasta Alcalá de Henares, które leży nieopodal Madrytu.

Zobacz wideo Zofia Zborowska narzeka na InstaStories. W tle woła ją córka

Zofia Zborowska korzysta z wakacji

Zofia Zborowska wyjechała na wakacje bez męża, którego od wypoczynku powstrzymały sportowe obowiązki (Andrzej Wrona na Instagramie 30 stycznia zamieścił zdjęcia i nagrania z hali sportowej, na której trenuje wraz z drużyną Projekt Warszawa, której jest częścią). Wygląda jednak na to, że aktorka w tym okrojonym składzie i tak bawi się wybornie. Na Instagramie skrzętnie relacjonuje, jak wyglądają jej wakacje. Czas w Hiszpanii mija jej niespiesznie. Aktorka wygrzewa się na hotelowych leżakach, spaceruje z córką, podziwia widoki, a także pływa. Na zdjęciach i nagraniu widać, że wskoczyła w kostium kąpielowy i zdecydowała się wejść do oceanu. Nie zapuszczała się jednak głęboko, a pluskała się tuż przy plaży. Wygląda jednak na to, że była nieco zaskoczona temperaturą wody. - Foka zanurzona w lodowatej wodzie - śmiała się na nagraniu. Zza offu było słychać głos jej znajomej, która prawdopodobnie nagrywała scenkę. - Ale za to w jakiej scenerii - podkreśliła. Ponadto aktorka zamieściła na Instagramie serię zdjęć. Kadry opatrzyła lakonicznym podpisem "#wczasy". Wakacyjnych fotografii nie zabrakło również na InstaStories gwiazdy. Po zdjęcia zapraszamy do naszej galerii, w górnej części artykułu.

Zofia Zborowska kwitnie. Tak wyglądała na czerwonym dywanie

Aktorka w ostatnim czasie znalazła czas, by pojawić się na kilku imprezach branżowych. Nie mogło jej zabraknąć na i 50-leciu pracy swojego ojca - Wiktora Zborowskiego. W mieniącej się sukni prezentowała się zjawiskowo. Wcześniej była też na czerwonym dywanie podczas premiery "Akademii Pana Kleksa", a także na gali "Forbes Women". Na obu tych wydarzeniach wystąpiła w czarnych stylizacjach. Wyglądała wspaniale.

