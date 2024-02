Dorota Chotecka to jedna z tych aktorek, która z wiekiem jeszcze bardziej zachwyca. W tym roku skończy 58 lat, ale patrząc na nią aż trudno w to uwierzyć. Od 2003 roku jest żoną Radosława Pazury, z którym tworzą bardzo udane małżeństwo (związali się dziesięć lat wcześniej). Jakiś czas temu pojawili się na premierze odświeżonej wersji sztuki "Szalone nożyczki", gdzie zjawiła się także nasza reporterka Karolina Sobocińska. Udało jej się porozmawiać z aktorką i poznać jej sposoby na rewelacyjny wygląd.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie triki ma serialowa Więcławska?

Dorota Chotecka o tym, jak dba o urodę

Aktorka nie ukrywa, że prowadzi aktywny tryb życia i lubi uprawiać sport. Ćwiczy trzy razy w tygodniu z trenerem, co, jak podkreśla, robi bardziej dla dobrego samopoczucia niż dla wyglądu. Chotecka nie ma jednak protipów na zachowanie urody. - Nie mam, zmagam się tak jak każda z nas z tym odchudzaniem nieszczęsnym. Nie odchudzam się, nie robię diet - wyznała w rozmowie z Plotkiem. Dorota Chotecka bardzo lubi jeść, dlatego stara się zachować dyscyplinę. Gwiazda "Rancza" uważa jednak na to, co i ile je. Jeśli sobie pofolguje, to później ogranicza spożywanie posiłków. Stara się wtedy sięgać po mniejsze porcje oraz stosować kilkunastogodzinne okienka, podczas których odmawia sobie jedzenia. Żona Radosława Pazury od 30 lat... nie je słodyczy. Nie ma już nawet ochoty na słodkości, uważa, że chyba nawet by jej nie smakowały. W zamian za to serialowa Krystyna Więcławska sięga chętnie po ryby, uwielbia śledzie. Co jeszcze powiedziała Dorota Chotecka w rozmowie z nami? Obejrzycie wideo!

Dorota Chotecka chętnie chwali się figurą

Dorota Chotecka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie co jakiś czas wrzuca także zdjęcia w bikini. Każde z takich ujęć jest komentowane przez fanów, którzy zostawiają wiele miłych słów i komplementują gwiazdę. Uważają, że ma świetną figurę i dopytują, dzięki czemu jest w tak świetnej formie. "Jest pani zjawiskowa", "Świetnie pani wygląda" - możemy przeczytać pod takimi postami na profilu na Instagramie gwiazdy. Zdjęcia aktorki, także z Radosławem Pazurą, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.