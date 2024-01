Wojtek Gola wyznaje, ile potrzeba pieniędzy, by godnie żyć. Padły kwoty

Wojtek Gola zasłynął udziałem w kontrowersyjnym show MTV - "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". Dzięki temu mógł rozpocząć karierę w internecie. Jest jednym ze współzałożycieli największej freak fightowej federacji w Europie - Fame MMA. Teraz mówi o tym, jakie fundusze są potrzebne, by móc - jego zdaniem - godnie żyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojtek Gola o walce Marianny Schreiber. "To mi się podobało"

Wojtek Gola szczerze o pieniądzach na godne życie

Na premierze filmu "Dziewczyna Influencera" Gola pojawił się ze swoją partnerką. Nie od dziś wiadomo, że celebryta prowadzi wystawne życie i może sobie pozwolić na to dzięki wielu inwestycjom oraz galom freak fightowym. Został zapytany przez portal Pudelek o to, jaka kwota pozwala na godne życie w kraju.

Na początku wyjawił, że przez wiele lat musiał żyć naprawdę skromnie, lecz wtedy koszta nie były takie, jak teraz. Uznał, że godne życie dla każdego oznacza coś innego. W tym momencie mieszka na Złotej - najdroższej ulicy w Warszawie. Obecnie influencer żyje na naprawdę wysokim poziomie i dorobił się milionów. Jak sam jednak stwierdza, niższe kwoty również dają możliwość do życia na poziomie. W swoich kalkulacjach odniósł się także do trudnej sytuacji mieszkaniowej w stolicy.

Myślę ze tak 10 tysięcy złotych to jest dobra kwota, żeby już tak stabilnie żyć

- powiedział celebryta.

Zaznaczył, że temat pieniędzy w Polsce jest burzliwy i często prowokuje do hejtu na osobę, która jest majętna. O to samo dziennikarka zapytała jego dziewczynę, Sofi. Ona stwierdziła z kolei, że dobre warunki do życia w stolicy zapewniłoby już siedem tysięcy złotych.

Wojtek Gola ma kilkanaście lat młodszą partnerkę

Burzę w mediach wywołało ogłoszenie związku Włodarza Fame MMA z modelką Sofi Siwok, która pochodzi z Ukrainy i ma 20 lat. Wojciech Gola w tym roku skończy 36 lat. I właśnie różnica wieku sprawiła, że w internecie zawrzało. Celebryta chętnie zabiera młodszą ukochaną na różne wydarzenia i razem pozują na ściankach. Jak wyznała jego partnerka, z początku nie wiedziała, z kim rozmawia:

W ogóle nie wiedziałem, kto to jest. Na pierwszym spotkaniu zaczął mi opowiadać o sobie i o swoim życiu. Stwierdziłam, że jest bardzo ciekawym facetem i później zaczęłam poznawać innych influencerów polskich, ale wcześniej nie znałam nikogo.

Początki ich związku były typowe, ale Gola nie od razu był przekonany do partnerki. Najpierw włodarz Fame MMA zobaczył ją przy galerii handlowej, a potem wyświetliła się na jego Instagramie i postanowił z nią porozmawiać. Wcześniej influencer związany był z Patrycją Izydorczyk, która również była od niego młodsza.

Wojtek Gola zorganizował 35. urodziny. Impreza roku? instagram.com/wojtekgola