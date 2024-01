Fani wniebowzięci! Aktorka z 'Rancza' w 'Tańcu z gwiazdami'. Szykuje się najmocniejsza edycja?

Mówi się o tym, że najnowsza, wiosenna edycja "Tańca z Gwiazdami" będzie jedną z najmocniejszych. Nie ma w tym nic dziwnego, Edward Miszczak postawił tym razem na naprawdę gwiazdorskie nazwiska. Wśród osób, które na pewno wezmą udział w tanecznym show, są m.in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Roksana Węgiel czy Maciej Musiał.

Gwiazda "Rancza" w "Tańcu z Gwiazdami". Fani są zachwyceni

Jak się okazało, do walki o Kryształową Kulę dołącza aktorka znana z popularnego serialu "Ranczo" - Beata Olga Kowalska. Artystka wcześniej brała udział w innej produkcji Polsatu - "Twoja twarz brzmi znajomo". Produkcja poinformowała o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do naszej tanecznej ekipy dołącza Beata Olga Kowalska. Aktorka teatralna i filmowa oraz lektorka dubbingowa. Jej możliwości wokalne mogliście usłyszeć w @twojatwarzbrzmiznajomo

- napisano na Instagramie.

Fani byli dosłownie zachwyceni. Pod postem momentalnie pojawiły się komentarze zadowolonych użytkowników. "Ooo, doktorowa", "Jupiii Beti", "Super", "Takich osób brakowało" - pisali wyraźnie zachwyceni fani.

Beata Olga Kowalska sprawdzi się w nowej roli. Wcześniej prowadziła kontrowersyjny program

Widzowie pokochali aktorkę z Wrocławia przede wszystkim za rolę słynnej doktorowej w serialu "Ranczo". To właśnie ta postać przyniosła jej największy rozgłos. Wcześniej grała m.in. w serialach "Samo życie", "Plebania" czy "M jak miłość". Podkładała głos w takich produkcjach jak "Pinokio" czy "Niech żyje król Julian". W latach 2021-2022 była prowadzącą kontrowersyjnego reality show "Magia nagości". Jest absolwentką krakowskiej PWST, którą kończyła we wrocławskiej filii w 1991 roku. Jest dwukrotną laureatką Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu oraz nagrody Prezydenta Miasta Łodzi. Pracowała w Teatrze Nowym w Łodzi, w łódzkim Teatrze Powszechnym, Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także w teatrze muzycznym "Roma", gdzie zagrała m.in. w spektaklu "Mamma mia". Więcej zdjęć Beaty Olgi Kowalskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

