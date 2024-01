Pod koniec ubiegłego roku Sandra Kubicka podzieliła się nowiną, która była jednym z jej największych marzeń. Modelka jest w ciąży z ukochanym Aleksandrem Baronem. Przyszła mama, która już wcześniej była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, teraz ze zdwojoną siłą relacjonuje przygotowania do nowej roli. Kubicka z dumą prezentuje też nowe zdjęcia ciążowego brzucha, który staje się coraz bardziej widoczny.

Zobacz wideo Kubicka wspomina pierwszy pokaz

Sandra Kubicka o wadze w ciąży. Tyle przytyła

Sandra Kubicka z radością obserwuje, jak zmienia się jej ciało, a filmiki i nagrania z okresu ciąży chętnie publikuje na InstaStories. Niedawno zauważyła, że jej syn pewnie "będzie gigantem". - Aleksander... Jak on będzie tak wysoki jak ty, to ty będziesz rodził - zwróciła się z rozbawieniem do ojca dziecka. Na najnowszym zdjęciu Kubicka przyznała, że jej brzuch powiększył się już na tyle, że nie mieści się w swoje spodnie dresowe. Podwędziła więc parę z szafy ukochanego. "Oficjalnie wjeżdżam w dresy Alka, bo wszystkie moje mnie uciskają, wkurzają i czuję, jakbym nie mogła oddychać" - napisała na InstaStories. Dodała też, jak zmieniła się jej waga.

A, i przytyłam dwa kilogramy, więc coś się ruszyło! - wyznała dumna przyszła mama.

Sandra Kubicka zdradza, ile przytyła w ciąży Sandra Kubicka zdradza, ile przytyła w ciąży, instagram.com/@sandrakubicka

Sandra Kubicka zdradziła, jaką dietę stosuje w ciąży

Sandra Kubicka, która rozpoczynała karierę w show-biznesie jako modelka, od zawsze mogła pochwalić się wysportowaną sylwetką. Często gościła na siłowni, a także bardzo zwracała uwagę na to, co ląduje na jej talerzu. Niedawno fanki zauważyły, że jej figura niewiele zmieniła się od czasu ciąży. Kubicka wyjaśniła, że odkąd wie, że niebawem zostanie mamą, tym bardziej dba o właściwe nawyki żywieniowe. "W ciąży jem zdrowiej niż przed ciążą i uważam, że jest to hit" - wyznała w komentarzu na Instagramie. Tuż po ogłoszeniu ciąży celebrytka zaczęła też dostawać "rady" od internautek na temat tego, co powinna, a czego nie powinna jeść. Szybko jednak to ukróciła. "Mam swojego lekarza, swoje dietetyczki, swoją intuicję i słucham organizmu. Nie testujcie mojej cierpliwości, bo będę blokować" - zaapelowała na InstaStories.

