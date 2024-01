Agnieszka Włodarczyk ostro o różnicy wieku w jej związku. 'Mam w nosie...'

Agnieszka Włodarczyk ma na koncie kilka medialnych związków, ale prawdziwe szczęście znalazła u boku Roberta Karasia. O tym, że się spotykają, poinformowali prawie cztery lata temu. Zamieścili wtedy na Instagramie wspólne zdjęcie, pod którym dodali emotki w kształcie serca. Choć na początku nie chcieli, by ich relacja była publiczna, to szybko zmienili zdanie. Chętnie rozprawiają o swojej miłości w mediach społecznościowych. W zeszłym roku ich związek wszedł na kolejny poziom. Zakochani wzięli ślub, w którym towarzyszył im ukochany syn Milan. W najnowszym poście 43-latka poruszyła kwestię różnicy wieku.

Agnieszka Włodarczyk o różnicy wieku w związku

Aktorka jest starsza od sportowca o kilka lat (i co z tego?). Mimo tego, że są naprawdę szczęśliwi, to muszą mierzyć się z krytyką. Włodarczyk postanowiła po raz kolejny wyjaśnić, ile znaczy dla niej zdanie innych. Na Instagramie dodała zdjęcie, na którym pozuje w body i koszulce na tle okna. Ujęcie jest czarno-białe i bardzo zmysłowe. "W Polsce, jak facet ma młodszą żonę to normalne, ale jak żona ma młodszego męża, to wzbudza kontrowersje. Robert jest ode mnie młodszy równo osiem lat i trzy miesiące. Jak na polskie standardy, to dość dużo. Dlatego prawie każdy portal podkreśla naszą różnicę wieku. Ale jak sobie pomyślę, że mój mąż robi mi takie zdjęcia i podziwia każdego dnia, to mam w nosie opinie innych. Każda z nas czuje, czy podąża dobrą drogą" - podkreśliła. Zdjęcia Agnieszki Włodarczyk, także z Robertem Karasiem i ich synem, znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Internauci chętnie ruszyli do komentowania. Wielu podkreśliło, że najważniejsze, że są szczęśliwi, a wiek naprawdę nie ma tu żadnego znaczenia. Niektórzy podzielili się swoimi historiami, jak to u nich wygląda z wiekiem partnerów. Na niektóre z komentarzy aktorka postanowiła odpowiedzieć. Jednym z nich jest np. ten: "Czy tylko ja myślałam, że jesteś młodsza? Wyglądasz zjawiskowo i wcale mu się nie dziwię, bo wygrał los na loterii". Co napisała Włodarczyk? "Tak, tylko ty myślałaś" - zwróciła się do użytkowniczki Instagrama, dodając przy okazji emotki w kształcie serca i roześmianą minę.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wyprowadzą się z Polski?

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wraz z synem są od kilku tygodni w Dubaju. Jak się okazuje, pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może się im przedłużyć. Aktorka i sportowiec wynajęli tam mieszkanie i jak na razie nie zamierzają wracać co Polski. Dlaczego? Włodarczyk opowiedziała o tym w rozmowie z "Rewią": "Chciałabym, aby nasz syn wychowywał się w spokojnym, przyjaznym i bezpiecznym kraju. Tutaj tak właśnie jest" - wyznała w wywiadzie. Co jeszcze powiedziała? Więcej przeczytacie o tym tutaj: Włodarczyk i Karaś na stałe zamieszkają w Dubaju? "Chcę, aby syn wychowywał się w bezpiecznym kraju".