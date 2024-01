Paweł Deląg jest uważany za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów. Ma ogromne grono fanek, które z zaciekawieniem śledzą jego życie uczuciowe. Gwiazdor w przeszłości spotykał się z m.in. Dominiką Kulczyk i Patrycją Markowską. Choć wiele z jego relacji, o których rozpisywały się media, były prawdą, to amant polskiego kina wyznał, że niejedną mu przypisywano. Jakiś czas temu przyznał, że ponownie jest szczęśliwie zakochany. Nie zdradził jednak w kim, dlatego jego najnowszy post wzbudził poruszenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niektóre z nich to dla wielu zaskoczenie

Paweł Deląg pozuje z tajemniczą kobietą. Kim dla niego jest?

Na profilu na Instagramie aktora pojawiło się kilka interesujących zdjęć. Na wszystkich jest on i piękna blondynka. Widać, że oboje doskonale czują się w swoim towarzystwie, a uśmiechy nie schodzą im z twarzy. Bije też pewna intymność wynikająca z ich bliskości. Czy to nowa ukochana Pawła Deląga? Jak się okazuje, prawdopodobnie nie. No dobra - wywołam burzę w szklance wody, czy jest możliwa przyjaźń między kobietą a mężczyzną? To pytanie zadała mi zupełnie niespodziewanie któregoś dnia w trakcie rozmowy telefonicznej Malwina Kowszewicz @malwina_kowszewicz - kobieta, pisarka, matka - Moja Przyjaciółka - więc czy jest możliwa? #przyjaźń #kobieta #mężczyzna #facet #dziewczyna #paweldelag #paweldelong" - brzmi podpis pod karuzelą zdjęć. Internauci od razu ruszyli do komentowania, dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Jednak nie zabrakło wpisów kobiet, które są pod wrażeniem aktora. "Ogólnie myślę, że tak, ale nie z Pawłem Delągiem. Wybacz!", "Nie potrafiłabym się z panem przyjaźnić" - wyraziły swój zachwyt nad gwiazdorem.

Paweł Deląg - dzieci

Paweł Deląg ma dwóch synów, choć przez wiele lat słyszeliśmy tylko o jednym. Paweł Deląg Junior ma 31 lat i pochodzi ze związku aktora z Katarzyną Gajdarską. Mężczyzna w zeszłym roku wziął ślub, a także doczekał się córki. Drugi chłopak ma na imię Mikołaj. Czy poszli w ślady ojca? " I Paweł, i Mikołaj, bo mam dwóch synów, podążają ścieżką producencką. Paweł pracuje już nad kolejnym projektem i ładnie się rozwija. Mikołaj dopiero stawia pierwsze kroki w tym zawodzie, ale bardzo mnie to cieszy, bo to znaczy, że w pewien sposób zaraziłem ich miłością do tego filmowego świata" - wyznał Deląg jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą, kiedy to zdradził publicznie informację o drugim dziecku. Wielu uważa, że synowie są uderzająco podobni do seniora. Jesteście ciekawi, jak wyglądają? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.