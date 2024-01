Licytuj aukcję Plotka dla WOŚP i zdobądź pałacowe spotkanie z książęcą parą!

Najbardziej znana para arystokratyczna w Polsce zaprasza na wyjątkową rozmowę w Pałacu Książąt Lubomirskich w Warszawie, gdzie odkryją przed Wami tajemnice życia światowych elit – bez cenzury! To niepowtarzalna okazja dla fanów sztuki i historii, którzy chcieliby zanurzyć się w przeszłość rodu książąt Lubomirskich, gdzie każdy dzień to kawał historii, wartej opowiedzenia.

REKLAMA

Licytowane spotkanie to najlepsza okazja do odkrycia odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące realiów życia arystokracji. Chcesz dowiedzieć się, ile prawdy jest w serialu "1670"? Jak wyglądało życie arystokracji i szlachty od kuchni? Dlaczego nadal nosimy sygnety? Do czego służy herb? Książę Jan zapewni odpowiedzi z pierwszej ręki.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński wraz z małżonką Heleną poprowadzą Cię przez historię swoich przodków, których wizerunki obejrzeć można na ścianach Wielkiej Sali Palazzo Murano. Wyjątkowe portrety, intrygujące scenki rodzajowe i antyczne meble chwycą za duszę każdego miłośnika sztuki, a także zainspirują do rozmowy. Niedosyt po spotkaniu zaspokoisz lekturą rodowej publikacji księcia Jana: "Lubomirscy. Książęta Polscy", w której nie brakuje intryg i nierozwiązanych dotąd zagadek i historii z życia wziętych.

Kolekcja Książąt Lubomirskich, której właścicielem jest prezes Fundacji Książąt Lubomirskich, obejmuje tysiące dzieł sztuki, sięgających historią nawet średniowiecza. Część z nich możecie zobaczyć w Rzeszowie na wystawie "Sztuka nowoczesna z kolekcji Książąt Lubomirskich", na którą otrzymasz dwa darmowe bilety w ramach licytacji.

Co oferujemy:

spotkanie z księciem Janem i księżną Heleną Lubomirskimi-Lanckorońskimi i oprowadzanie po najpiękniejszych salach Palazzo Murano;

publikację rodową w 3 tomach pt. "Lubomirscy. Książęta Polscy." – opis historii rodu książąt Lubomirskich;

2 bilety na wystawę "Sztuka nowoczesna z Kolekcji Książąt Lubomirskich" (Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie).

UWAGA: Organizatorzy licytacji nie biorą odpowiedzialności za możliwe spotkanie z duchami podczas oprowadzania po pałacowych wnętrzach. LICYTUJ TUTAJ! >>>>>

#JedenDzieńDłużej to licytacje Gazeta.pl z okazji finału WOŚP

Już szósty raz wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w formule #JedenDzieńDłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 29 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia polskich szpitali zakupem sprzętu do diagnozowania i walki z chorobami płuc.