Teresa Lipowska stworzyła kultową postać Barbary Mostowiak w "M jak miłość". Bijące od niej ciepło i pozytywna energia zaskarbiły aktorce sympatię widzów. Aż trudno uwierzyć, ile tak naprawdę ma lat. Lipowska jest w świetnej formie, a figury i wigoru może pozazdrościć jej niejeden młodszy człowiek. Jakie ma sposoby na zachowanie pozytywnego nastawienia do życia?

Teresa Lipowska o swoich sposobach na świetny wygląd. Co robi?

W 2018 roku Teresa Lipowska porozmawiała z portalem Echo Dnia. Aktorka wyznała, że o dobrą formę dba na co dzień, ale też pomagają jej w tym wyjazdy do sanatoriów, które stara się odwiedzać kilka razy w roku. Niestety nie zawsze może w nich odpocząć, gdyż popularność, jaką zdobyła, sprawia, że inni kuracjusze zakłócają jej spokój i okazują swoją sympatię często w nachalny sposób. Jednak Teresa Lipowska ogólnie uwielbia spotkania z seniorami. "Kiedy spotykam się z ludźmi, rzeczywiście zachęcam ich do zdrowego trybu życia, bo uważam, że my, starzy, nie mamy co liczyć na pomoc innych ludzi, dlatego musimy sobie pomagać sami. Namawiam seniorów, by byli aktywni, ponieważ sama bardzo lubię ruch" - wyznała w rozmowie z portalem. Aktorka lubi jeździć na rowerze, często pływa i prowadzi aktywnie życie zawodowe. Uważa, że gdyby zrezygnowała z ruchu, to "bardzo szybko się zestarzeje". W rozmowie gwiazda "M jak miłość" przekazała cenną radę dla młodszych ludzi: "Sądzę, że każdy powinien zacząć dbać o siebie nieco wcześniej, by na starość odcinać kupony. Gdy wszystko nas boli, jest już za późno, dlatego każdego zachęcam, by zmobilizował się już wtedy, gdy wydaje mu się, że może zacząć boleć" - podkreśliła aktorka. W innym wywiadzie Lipowska podkreśliła, że nie stosuje żadnej diety i po prostu stara się uważać na to, co je. Aktorka pilnuje, by w jej menu pojawiały się warzywa i owoce. Zdjęcia Teresy Lipowskiej, także z różnych okresów jej kariery, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Teresa Lipowska - życie prywatne

Teresa Lipowska ma za sobą dwa małżeństwa. Prawdziwe szczęście znalazła u boku Tomasza Zaliwskiego, który wspierał ją po rozwodzie. Byli razem ponad 40 lat. W 2006 roku aktor zmarł. "Mój mąż chorował trzy lata w potwornych bólach. Cały czas musiał przyjmować morfinę. Ja to wszystko z nim przeżywałam. Bardzo. Może lepiej, gdyby umarł nagle na jakieś serce, nie wiem" - wyznała kiedyś aktorka w rozmowie z Faktem. Więcej o życiu prywatnym Teresy Lipowskiej przeczytacie tutaj: Pierwszy mąż zdradzał Teresę Lipowską. Po rozwodzie straciła dach nad głową. "Znudziłam mu się".