Obudzenie się w trumnie to scenariusz jednego z najbardziej przerażających horrorów, ale jak się okazuje, takie sytuacje zdarzają się w życiu. Do jednej z nich doszło w prowincji Guangxi w Chinach. 95-letnia kobieta na kilka godzin przed pogrzebem wstała z trumny i dziarskim krokiem ruszyła w kierunku kuchni, aby przygotować posiłek. Takiego obrotu zdarzeń nikt się nie spodziewał. Poznajcie historię Li Xiufeng, która "ożyła" zanim ją ostatecznie pochowano.

Sąsiad znalazł ją martwą. Mieszkańcy wioski zdecydowali się ją pochować

Jak donosi "Mirror" w malutkiej wsi w prowincji Guangxi w Chinach doszło do pozornie niegroźnego wypadku. 95-letnia Li Xiufeng drepcząc wokół swojej chaty, przewróciła się na ziemię i uderzyła się w głowę. Skołowana kobieta wróciła do domu i położyła się na łóżku, aby odzyskać siły. W końcu jej stanem zdrowia zaniepokoił się jeden z sąsiadów. Sędziwa kobieta żyła samotnie i nie miała wokół siebie nikogo z rodziny. Kiedy długo nie pojawiała się na zewnątrz, mężczyzna bardzo się zmartwił i postanowił sprawdzić, co się dzieje. Kiedy wszedł do środka, okazało się, że kobieta nie daje żadnego znaku życia. - Nie wstała, więc przyszedłem, żeby ją obudzić. Bez względu na to, jak mocno ją naciskałem i wołałem po imieniu, nie zareagowała. Poczułem, że coś jest nie tak, więc sprawdziłem, czy jest oddech, ale już nie było, choć jej ciało nadal nie było zimne - relacjonował 60-letni Chen Qingwang w rozmowie z "Quirky China". Sąsiedzi kobiety postanowili urządzić jej ceremonię pogrzebową. Zgodnie z tradycją najpierw spalili jej osobiste rzeczy, a następnie 95-latkę umieścili w trumnie z kwiatami. Przed pochówkiem otwarta trumna z ciałem Li Xiufeng stała w jej domu, tak, aby każdy ze wsi mógł się z nią pożegnać. Nikt nie spodziewał się tego, co nastąpi.

Trumna (zdjęcie ilustracyjne) Fot. pexels.com / Pavel Danilyuk

Li Xiufeng ożyła na kilka godzin przed pogrzebem. Wyszła z trumny i poszła gotować

Na kilka godzin przed pogrzebem sąsiedzi Li Xiufeng zauważyli, że trumna z ciałem kobiety stoi pusta. Jak się okazało, kobieta po sześciu dniach nagle "ożyła" i jak gdyby nigdy nic ruszyła do kuchni przygotować posiłek. W pomieszczeniu znalazł ją ten sam sąsiad, który był przekonany, że kobieta zmarła. Myślał, że zobaczył ducha. - Spałam długo. Po przebudzeniu poczułam się strasznie głodna i chciałam ugotować coś do jedzenia. Długo naciskałam pokrywę, żeby się wydostać - wyjaśniła krótko Li Xiufeng, jak cytuje "Mirror".

