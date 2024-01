Magdalena Stępień o swojej rodzinie po raz pierwszy opowiedziała w "Top Model". - Musiałam sama o wszystko walczyć. Przez to taka jestem. Muszę martwić się o siebie i idę do celu, nie patrząc na nic. Jeśli jest się jedynaczką, a ojciec wyjeżdża i nie wraca, to jest ciężko. Mój tato wyjechał do Rosji, jak miałam osiem lat. Od tego momentu ani ja, ani moja mama nie mamy z nim żadnego kontaktu, czyli tak naprawdę zostałyśmy same we dwie - wyznała wówczas. Chciała swym udziałem w formacie pokazać ojcu, że radzi sobie w życiu. Kilka lat później jej nazwisko stało się jednym z najbardziej klikalnych w polskim show-biznesie. Co więcej - przed swoją ogromną publiką opowiedziała o tym, że odnalazła ojca.

Zobacz wideo Stępień odpiera ataki hejterów. Chodzi o ubiór

Magdalena Stępień krótko o relacji z tatą. Wypowiedź daje do myślenia

"W sercu nigdy do końca nie wierzyłam, że kiedykolwiek jeszcze dany będzie nam ten wspólny kontakt. Nigdy nie pomyślałabym o takim zwrocie sytuacji po tylu latach. Dziś widzimy się po raz pierwszy po 25 latach. To, co czuję, ciężko na tę chwilę opisać słowami, dlatego resztę zostawię na później" - napisała influencerka na Instagramie przy zdjęciu z ojcem. Spotkali się w Gruzji i wiele wskazywało na to, że relacja tej dwójki znalazła się na dobrym torze. Najnowsza wypowiedź Stępień przeczy jednak takiemu scenariuszowi. "Jak sytuacja z twoim tatą? Temat ucichł, a byłaś przy nim taka szczęśliwa" - tak brzmi pytanie obserwatora influencerki.

Czasem pewne wydarzenia nie kończą się happy endem - oznajmiła enigmatycznie.

Magalena Stępień zabierała się za wydanie książki. Miała do niej trafić historia o ojcu

"Ta cała historia naszego spotkania jest na tyle nieprawdopodobna, że o szczegółach postanowiłam napisać w mojej książce. Wierzę, że po przeczytaniu jej wiele osób zrozumie, że nic nie dzieje się bez przyczyny i warto mieć nadzieję. I wiecie co? Wierzę, że jest to cud zesłany prosto z nieba od mojego Oliwierka" - pisała Stępień na Instagramie. Plany wydawnicze jednak ucichły. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Magdalena Stępień o ojcu KAPiF.pl

