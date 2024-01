Katarzyna W. udusiła swoje sześciomiesięczne dziecko, jednak z początku nie przyznała się do tego, a wszystkim próbowała wmówić, że córka została porwana podczas spaceru. Sprawa była nagłośniona w całym kraju, a w poszukiwania dziecka zaangażował się najpopularniejszy detektyw bez licencji, Krzysztof Rutkowski. Kiedy prawda wyszła na jaw, kobieta trafiła do więzienia, gdzie odsiaduje 25-letni wyrok. Katarzyna W. za kratami spędziła już prawie jedenaście lat. Jej kara ma zakończyć się w 2037 roku. Kobieta stroni od mediów. Co natomiast wiadomo o jej byłym partnerze?

Tata Madzi z Sosnowca nie mieszka już w Polsce. Rutkowski ujawnił, co robi Bartek W.?

Katarzyna W. wyrok za zabójstwo usłyszała 3 września 2013 roku. Rutkowski podkreślał że kobieta od początku była dla niego główną podejrzaną. Zastanowił go fakt, że odmówiła badania pod wariografem, na które bez wahania zgodził się jej mąż. Kilka dni po ujawnieniu prawdy o zaginięciu Madzi, mąż Katarzyny W. udzielił wywiadu RMF FM. Ojciec dziewczynki opowiadał, że nie wiedział o tragedii, do której musiało dojść, gdy nie było go w domu. Przyznał, że nie miał pojęcia, iż jego żona cały czas kłamała. Na pytanie, czy wierzy, że doszło do wypadku, nie umiał jednak odpowiedzieć.

Krótko później do kiosków trafił numer "Super Expressu" z Katarzyną W. na okładce. "Teraz mam czas na swoje pasje" głosił podpis pod zdjęciem matki Madzi z Sosnowca siedzącej na koniu w bikini. Oskarżona udzieliła tabloidowi wywiadu. Opowiedziała o rozstaniu z mężem. Przyznała, że nie widzi możliwości, aby nadal byli razem. Mąż Katarzyny nie usłyszał wyroku skazującego w sprawie. Jeszcze w czasie rozwodu z oskarżoną, Bartek W. wyjechał do Wielkiej Brytanii. Uciął kontakty z byłą partnerką i Rutkowskim.

Z Bartkiem nie mam kontaktu, który mieszka w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Jeżeli on będzie chciał na ten temat rozmawiać ze mną, ja jestem zawsze otwarty. Myślę, że Bartek nie chce wracać do przeszłości, która dla niego była dramatem

- mówił Krzysztof Rutkowski w wywiadzie dla Faktu w 2020 r. Dziennikarze tabloidu dotarli również do sąsiadów byłych małżonków. - On tu czasami przyjeżdża - powiedziała jedna z nich w rozmowie z Faktem.

O tacie Madzi ponownie zrobiło się głośno w 2017 roku. Wyszło na jaw, że Bartłomiej W. zaczął walczyć w MMA pod pseudonimem. W amatorskiej walce stoczył pojedynek na ringu w Bournemouth i po pięciu minutach pokonał przeciwnika. Nagrodą było niemal pięć tysięcy funtów, jednak nie trafiła ona do niego. Mężczyzna startował w zawodach Ultra MMA. Całe pieniądze z wygranej przekazano na cele charytatywne, a dokładniej na organizację Cancer Research UK.