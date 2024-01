Małgorzata Rożniatowska od lat jest obecna na antenie TVP. Najpierw grała niezapomnianą Elżunię Kleczkowską w serialu "Złotopolscy", a od 2013 roku wciela się w rolę Kisielowej w "M jak miłość". Widzowie kochają ją za wigor i energię, jaką nadaje swoim postaciom. Aktorka ma 73 lata i jest w świetnej kondycji. Zobaczcie, co pomaga jej w utrzymaniu zgrabnej sylwetki.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz o swoich spobach na świetną kondycję

Małgorzata Różniatowska - jak dba o siebie?

Rożniatowska jest aktywna zawodowo od ponad 50 lat i nie zamierza przechodzić na emeryturę. Kilka lat temu w rozmowie z portalem poradnikzdrowie.pl. podzieliła się sposobami, dzięki którym ma tyle energii. Aktorka wyznaje zasadę: "Dużo pracy i pogoda ducha - oto recepta na młodość!". Oprócz tego uważa na to, co je. Unika restrykcyjnych diet, przez które szybko chudnie, ale później nabiera jeszcze więcej masy. "Pamiętam, że kiedyś, po trzech tygodniach takiej diety-cud, ucieszyłam się, że na ostatnią kolację mogę zjeść to, na co mam ochotę. Problem w tym, że... nic nie byłam w stanie tknąć - tak skurczył mi się żołądek. Wypiłam jedynie szklankę toniku i następnego dnia ważyłam pół kilo więcej". Aktorka przy okazji dodała: "Ja tyję od samego myślenia o jedzeniu – dlatego cały czas muszę pilnować tego, co i ile jem. Jem zdrowo, ale po prostu mam tendencję do tycia i nic na to nie poradzę". Małgorzata Rożniatowska od 15 lat unika jedzenia pieczywa, czasami jednak pozwala sobie na małe kawałki. Stara się nie jeść słodyczy oraz tłustych produktów. Nie ma jednak za dużo czasu na aktywność fizyczną, choć co jakiś czas podejmuje decyzję o wprowadzeniu ćwiczeń, ale jej nie wychodzi.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko zdradza swoje sposoby na młodość

Inną bohaeterką "M jak miłość", którą kochali widzowie, była Simone Müller, w którą wcielała się Agnieszka Fitkau-Perepeczko. Jej bohaterkę rozpierała energia i tak samo jest w prawdziwym życiu. Aktorka w wieku 81 lat zachwyca formą. "Nie jem kartofli, chociaż te, które sama podaję, pieczone w ziołach, są takie pyszne, że wtedy się poddaję. Jem wszelkie sałaty z sosem, który sama robię, ale bez śmietany. Z mięs cenię jagnięcinę. Z serów zwłaszcza kozi. Podczas pisania sięgam po mocną, czarną herbatę i kawałek gorzkiej czekolady" - mówiła w wywiadzie dla Encyklopedii Teatru Polskiego. Z czego jeszcze zrezygnowała? Więcej przeczytacie o tym TUTAJ.