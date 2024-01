Anna Czartoryska jest nie tylko wziętą aktorką, lecz także milionerką i arystokratką. To potomkini rodziny książęcej - Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich. Choć 40-latka (niedawno obchodziła urodziny) często pokazuje męża Michała Niemczyckiego i czwórkę dzieci (ich twarze jednak zasłania), to raczej unika mówienia zbyt wiele o swojej bliskiej rodzinie. Jak się okazuje, aktorka znana z m.in. serialu "Dom nad rozlewiskiem", ma młodszego brata. Teraz pokazała jego zdjęcie.

Anna Czartoryska ma młodszego brata. Kim jest Michał Roman ks. Czartoryski?

Brat Anny Czartoryskiej nosi takie samo imię, jak jej mąż. Jest od niej młodszy, urodził się w 1986 roku. Jednak w sieci niewiele znajdziemy informacji na temat 37-latka, bowiem trzyma się z daleka od show-biznesu. Wiemy, że tak jak siostra wykazuje artystyczne zdolności. W przeszłości należał do zespołu Tania O, w którym był wokalistą i klawiszowcem. Wiele wskazuje, że grupa zawiesiła działalność, gdyż nie pojawiają się świeże informacje o nowych utworach czy koncertach. W 2016 roku wziął ślub. "Michał Roman ks. Czartoryski na Klewaniu i Żukowie h. Pogoń Litewska 18 czerwca poślubił Zofię Płoską" - mogliśmy przeczytać wtedy na stronie sejm-wielki.pl. Kobieta jest związana ze sztuką. Od 2014 roku pracuje jako kuratorka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Anna Czartoryska-Niemczycka niedawno opublikowała zdjęcie brata. Przyleciał do nich do ciepłych krajów, gdzie wraz z rodziną spędza urlop. "Przyjechał!" - napisała szczęśliwa aktorka na InstaStories. Jak wygląda Michał Czartoryski? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony. Znajdziecie tam też więcej jego ujęć.

Anna Czartoryska zrezygnowała z tytułu

Anna Czartoryska-Niemczycka nazywana jest "polską księżniczką", jednak nie do końca sama lubiła siebie tak określać. "Trudno mi się w tym odnaleźć, dlatego że historia mojej rodziny jest faktem, istnieje, są to po prostu moi przodkowie. Z drugiej strony tytuły dziedziczne zostały zniesione w Polsce już prawie 100 lat temu, jestem więc czwartym pokoleniem, które nie ma prawa tym tytułem się posługiwać" - mówiła w "Pytaniu na śniadanie". Jednak po wzięciu ślubu z miliarderem Michałem Niemczyckim zrezygnowała z niego. "Mi by już nie przysługiwał tytuł, bo wyszłam za mąż. Przyjmując nazwisko męża, przyjmuję również tytuł mojego męża" - wyznała w tej samej rozmowie.