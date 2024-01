14 stycznia media obiegła informacja, że Marcela Leszczak i Misiek Koterski wzięli ślub. Małżonkowie ogłosili radosną nowinę na Instagramie, gdzie opublikowali zdjęcie swoich dłoni, na których znalazły się obrączki. Na początku niewiele opowiadali o uroczystości, dopiero kilka dni później dowiedzieliśmy się, że pobrali się w Key West na Florydzie. Małżonkowie i ich syn udali się przy okazji w podróż poślubną, a miesiąc miodowy spędzają w Meksyku, dokładniej w Cancun. Teraz Marcela ponownie nawiązała do dnia ślubu.

Marcela Leszczak o ślubie. Zdradziła, kto zajął się jej wyglądem

Marcela poinformowała na InstaStories, że od poniedziałku zacznie się "ślubny spam". Wszystko przez to, że wreszcie otrzymają zdjęcia. Celebrytka nie ukrywa radości z tego, że wreszcie będzie mogła pokazać suknię ślubną. Koterska (Marcela przyjęła nazwisko Miśka) wybrała obcisłą białą sukienkę z długimi rękawami, w stylu boho. Była uszyta z koronek i miała odkryte plecy. Szczęśliwa świeżo upieczona żona zdradziła przy okazji kilka nieznanych dotąd szczegółów z tego wyjątkowego dla nich dnia. "Makijaż i fryzura nie były zawrotne. Szykowałam się sama w 40 minut. Włosy umyłam i wysuszyłam. Byliśmy spóźnieni na swój ślub 30 minut, ale Misio zobaczył mnie dopiero na plaży" - wyznała. Zdjęcia małżonków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marcela Leszczak i Misiek Koterski. Jak się poznali?

Marcela i Misiek Koterscy poznali się w sylwestra w 2016 roku. "Tuż przed spektaklem producentka przyprowadziła do garderoby Marcelę. Pamiętam, że podałem jej rękę, spojrzałem na nią… i zamurowało mnie. Widziałem, że ona też się zawstydziła, wbiła wzrok w telefon i tak staliśmy obok siebie, nie rozmawiając, co było bardzo krępujące. Zaczął się spektakl, a ja nie mogłem skupić się na graniu, cały czas myślałem o tym, gdzie ona siedzi" - opowiadał Misiek w rozmowie z "VIVĄ!". Po zakończeniu przedstawienia wybrali się na zorganizowaną imprezę. To wtedy uznali, że się świetnie ze sobą dogadują. Później były kolejne spotkania, a aktor wyznał modelce miłość po... 11 dniach znajomości. Po 23 się zaręczyli. Para doczekała się syna Fryderyka, który urodził się w październiku 2017 roku. Zakochani wielokrotnie się rozstawali, a Misiek Koterski związał się nawet z inną kobietą.